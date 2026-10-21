stigla odluka
UEFA drastično kaznila Hajduk zbog divljanja Torcide: Klub poslao oštru poruku navijačima
UEFA-ina disciplinska komisija odredila je kaznu Hajduku zbog sramotnog ponašanja njegovih navijača tijekom susreta protiv Ajaxa (2:1) u 1. kolu Konferencijske lige.
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Zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava, HNK Hajduk je kažnjen:
- zatvaranjem cijelog stadiona na utakmici 3. kola Konferencijske lige (Hajduk vs Sint-Truidense)
- 80.000 € novčane kazne
- uvjetnom kaznom, odnosno u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata uzrokovanih upotrebom pirotehničkih sredstava, zatvaranjem cijelog stadiona na nekoj od idućih europskih utakmica
Dodatno, zbog neprohodnih stepenica na tribinama Hajduk je kažnjen u iznosu od 16.000 €.
"Svim navijačima jasno poručujemo - u idućim europskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako financijsku tako i reputacijsku.
U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike europske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Europa pamtiti", objavio je Hajduk.
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