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stigla odluka

UEFA drastično kaznila Hajduk zbog divljanja Torcide: Klub poslao oštru poruku navijačima

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21. lis. 2026. 21:55
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Ivana Ivanovic/PIXSELL

UEFA-ina disciplinska komisija odredila je kaznu Hajduku zbog sramotnog ponašanja njegovih navijača tijekom susreta protiv Ajaxa (2:1) u 1. kolu Konferencijske lige.

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Zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava, HNK Hajduk je kažnjen:

- zatvaranjem cijelog stadiona na utakmici 3. kola Konferencijske lige (Hajduk vs Sint-Truidense)
- 80.000 € novčane kazne
- uvjetnom kaznom, odnosno u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata uzrokovanih upotrebom pirotehničkih sredstava, zatvaranjem cijelog stadiona na nekoj od idućih europskih utakmica

Dodatno, zbog neprohodnih stepenica na tribinama Hajduk je kažnjen u iznosu od 16.000 €.

"Svim navijačima jasno poručujemo - u idućim europskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako financijsku tako i reputacijsku.

U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike europske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Europa pamtiti", objavio je Hajduk.

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