Novo otkriće mijenja povijest čovječanstva: Naš predak pojavio se mnogo ranije nego što se mislilo

"Te dvije ljudske vrste dijelile su isti prostor, a njihovi ostaci sačuvani su u špilji Drimolen. Iako znamo da su Homo erectus i evolucijska linija koja je dovela do nas u konačnici bili uspješniji, prije dva milijuna godina jedinke vrste P. robustus bile su na nalazištu Drimolen više od deset puta brojnije od jedinki vrste Homo erectus", rekao je Martin.