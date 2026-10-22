TOPLINSKA IZOLACIJA
U Norveškoj kuća ne smije propuštati toplinu: Pet pravila zbog kojih im nije hladno ni na najvećem minusu
U Norveškoj temperature zimi mogu pasti i ispod minus 30 stupnjeva, no pravilna izolacija, kvalitetni prozori i sustavi grijanja pomažu u očuvanju topline i smanjenju troškova.
Učinkovitost toplinske izolacije zida mjeri se U-vrijednošću, koja pokazuje koliko topline prolazi kroz kvadratni metar površine pri razlici temperature od jednog stupnja između unutarnjeg i vanjskog prostora. Što je ta vrijednost niža, to zid bolje zadržava toplinu.
Norveški građevinski propisi dopuštaju U-vrijednost vanjskih zidova do 0,22, dok se za obiteljske kuće preporučuje vrijednost od 0,18. U Federaciji Bosne i Hercegovine za sufinanciranje energetske obnove traži se vrijednost od 0,35. Za usporedbu, kod starog neizoliranog zida od opeke ona obično iznosi oko 1,5.
Vrijednosti za pojedine dijelove kuće razlikuju se ovisno o norveškim propisima i preporukama te uvjetima za sufinanciranje u Federaciji BiH.
Kuća se ispituje poput balona
Ključna razlika nije samo u izolacijskom materijalu, nego i u sprječavanju prodora hladnog zraka. U Norveškoj se zrakonepropusnost novogradnje u pravilu provjerava posebnim mjerenjem poznatim kao blower door test.
Tijekom ispitivanja u vrata se ugrađuje ventilator koji izvlači zrak iz kuće, dok uređaji mjere brzinu kojom vanjski zrak ulazi kroz pukotine i otvore.
Propisi dopuštaju da se pri takvom ispitivanju zrak u kući izmijeni najviše 1,5 puta na sat, dok je preporučena vrijednost za obiteljske kuće 0,6. U starijim objektima taj broj često je višestruko veći.
Toplina tako ne izlazi samo kroz zidove nego i kroz spojeve oko prozora, kutije za rolete, utičnice na vanjskim zidovima te otvore oko cijevi.
Zbog toga i dobro izolirana kuća može biti hladna ako kroz nju nekontrolirano struji zrak.
Troslojna stakla i manja površina prozora
Prozori su jedna od najslabijih točaka svake kuće kada je riječ o gubitku topline. Norveški propisi dopuštaju U-vrijednost do 1,2, dok se za obiteljske kuće preporučuje 0,8. Takvi rezultati postižu se ugradnjom troslojnog stakla i kvalitetno izoliranih okvira.
U Federaciji BiH za zamjenu prozora koja se sufinancira propisana je granica od 1,4. Stari drveni prozori s dvostrukim staklom obično imaju U-vrijednost između 2,5 i 3.
Norveške preporuke odnose se i na veličinu ostakljenih površina. Prozori i vrata zajedno ne bi trebali zauzimati više od 25 posto grijane površine kuće. Velike staklene stijene mogu izgledati atraktivno, ali kroz njih tijekom zime može odlaziti znatna količina topline.
Svjež zrak bez ulaska hladnoće
Kuće koje dobro zadržavaju zrak potrebno je pravilno provjetravati kako bi se spriječili nakupljanje vlage i pojava plijesni. U Norveškoj se to rješava ventilacijskim sustavima s rekuperacijom topline.
Takav sustav izvlači topao i ustajao zrak iz kuhinje i kupaonice, a istodobno dovodi svježi vanjski zrak. Prolaskom kroz izmjenjivač topline, svježi zrak preuzima toplinu od zraka koji izlazi iz kuće.
Prema norveškim preporukama, rekuperator bi trebao vratiti najmanje 80 posto topline tijekom godine. Sustav je najjednostavnije ugraditi pri izgradnji nove kuće, no postoje i manji, lokalni uređaji za stanove koji se ugrađuju izravno u vanjski zid pojedine prostorije.
Grijanje: toplinske pumpe u više od 60 posto kućanstava
Kada kuća dobro zadržava toplinu, za grijanje je potrebna manja količina energije, što može smanjiti i troškove.
U Norveškoj je u uporabi više od 1,5 milijuna toplinskih pumpi, a njima se koristi više od 60 posto kućanstava. Od 1987. do 2024. prodano ih je više od 1,9 milijuna. Gotovo sve su uređaji tipa zrak-zrak, odnosno klima-uređaji kakve mnoga kućanstva već imaju.
Toplinska pumpa iz jednog kilovatsata električne energije može proizvesti nekoliko kilovatsati topline. Najučinkovitije radi u dobro izoliranoj kući koja ne gubi mnogo topline, jer tada može kontinuirano grijati uz manju snagu.
Što možete učiniti ove zime?
Nova fasada i zamjena prozora zahtijevaju vrijeme i ulaganje, ali dio načela koja se primjenjuju u Norveškoj može se iskoristiti odmah. Neke su mjere pritom znatno jeftinije od drugih.
- Zaustavite propuh. Zamijenite dotrajale brtve na prozorima i vratima te zatvorite otvore oko kutija za rolete i cijevi. Riječ je o jednoj od najjeftinijih mjera, a učinak se može osjetiti već prve večeri.
- Najprije izolirajte tavan. Budući da se topli zrak diže, izolacija poda negrijanog tavana mineralnom vunom može biti jedno od isplativijih rješenja. Pritom nisu potrebne skele.
- Provjetravajte kratko, ali intenzivno. Otvorite prozore širom na pet do deset minuta nekoliko puta dnevno. Tako ćete smanjiti vlagu, a izbjeći dugotrajno hlađenje zidova. Držanje prozora cijeli dan na kip može ohladiti zidove oko njih.
- Koristite klima-uređaj za grijanje. Inverterski klima-uređaj pri umjerenim minusima može grijati jeftinije od električne grijalice jer iz jednog kilovatsata električne energije daje više topline.
- Veće radove planirajte za proljeće. Pri obnovi fasade i zamjeni prozora obratite pozornost na preporučene toplinske vrijednosti. Vrijedi pratiti i javne pozive za sufinanciranje energetske obnove jer se u njima navode uvjeti koje je potrebno zadovoljiti.
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