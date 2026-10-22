U Norveškoj kuća ne smije propuštati toplinu: Pet pravila zbog kojih im nije hladno ni na najvećem minusu

Norveški građevinski propisi dopuštaju U-vrijednost vanjskih zidova do 0,22, dok se za obiteljske kuće preporučuje vrijednost od 0,18. U Federaciji Bosne i Hercegovine za sufinanciranje energetske obnove traži se vrijednost od 0,35. Za usporedbu, kod starog neizoliranog zida od opeke ona obično iznosi oko 1,5.