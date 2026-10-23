Hajduk je u Stockhorn Areni imao i veliku podršku navijača, koji su, kako piše švicarski Blick, do stadiona došli u pratnji policije. Štoviše, Švicarci su bili toliko oduševljeni Torcidom, da je isti portal napisao da je utakmica više nalikovala domaćoj utakmici za Hajduk.