Ludilo na Stockhorn Areni
FOTO / Švicarci oduševljeni Torcidom: "Kao da je Hajduk bio domaćin"
Hajduk je s 1:0 pobijedio švicarskog prvaka, FC Thun, u gostima i tako došao do druge europske pobjede u dvije utakmice.
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Hajduk je u Stockhorn Areni imao i veliku podršku navijača, koji su, kako piše švicarski Blick, do stadiona došli u pratnji policije. Štoviše, Švicarci su bili toliko oduševljeni Torcidom, da je isti portal napisao da je utakmica više nalikovala domaćoj utakmici za Hajduk.
Hrvati su bili brojniji i prije početka utakmice: Torcida je u velikoj navijačkoj povorci krenula prema stadionu, uz snažnu policijsku pratnju. Za razliku od njihova gostovanja prije tjedan dana protiv Ajaxa, u Thunu je, srećom, sve proteklo mirno, piše Blick.
Na stadionu su gostujući navijači potom stvarali zaglušujuću buku tijekom svih 90 minuta. Thunova navijačka skupina nije im mogla parirati. Prema atmosferi na tribinama, domaća utakmica momčadi iz Bernskog gorja više je nalikovala domaćoj utakmici Hajduka iz Splita, dodaju Švicarci.
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