Studija iz 2023. godine (Nature Communications) na uzorku od 103.389 odraslih osoba uočila je da vrijeme posljednjeg obroka ima veze s rizikom od cerebrovaskularnih bolesti. Sudionici koji su večerali nakon 21 sat imali su 28 posto veći relativni rizik od tih bolesti u usporedbi s onima koji su s jelom završavali prije 20 sati.