Nova upozorenja liječnika
Jedete li prekasno? Stručnjaci otkrivaju kako večera u sitne sate utječe na san, tlak i zdravlje mozga
Kad govorimo o zdravoj prehrani, fokus je najčešće na namirnicama koje biramo. No, sve je više dokaza da jednako važnu ulogu ima i vrijeme obroka, osobito večere. Neurologinja dr. Fauzia Siddiqui iz američkog zdravstvenog sustava Sentara Health ističe da je posebno rizična navika večeranja nakon 21 sat, pogotovo ako ubrzo nakon toga odlazimo na spavanje.
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Takav obrazac može narušiti prirodni biološki ritam tijela i negativno utjecati na regulaciju krvnog tlaka, jednog od ključnih čimbenika rizika za moždani udar.
"Kasne večere mogu poremetiti cirkadijalni ritam i opteretiti crijeva, tijelo i mozak", izjavila je dr. Siddiqui za portal Parade.
Što se događa u tijelu kad kasno večeramo
Cirkadijalni ritam naš je unutarnji biološki sat koji kroz 24 sata usklađuje niz ključnih procesa – od ciklusa spavanja i budnosti do probave i krvnog tlaka, prenosi Nova.rs.
Ako pojedemo obilniji obrok neposredno prije odlaska u krevet, probavni sustav ostaje aktivan u trenutku kada bi se organizam trebao smirivati i pripremati za noćni oporavak. Prema upozorenju dr. Siddiqui, česta takva rutina može nepovoljno djelovati na održavanje normalnog krvnog tlaka tijekom noći.
Što o kasnim obrocima kažu velika istraživanja
Povezanost kasnih večera i zdravlja krvnih žila mozga potvrđena je i u većim znanstvenim analizama:
Studija iz 2023. godine (Nature Communications) na uzorku od 103.389 odraslih osoba uočila je da vrijeme posljednjeg obroka ima veze s rizikom od cerebrovaskularnih bolesti. Sudionici koji su večerali nakon 21 sat imali su 28 posto veći relativni rizik od tih bolesti u usporedbi s onima koji su s jelom završavali prije 20 sati.
Istraživanje iz srpnja 2026. godine (European Journal of Clinical Nutrition) pratilo je više od 31.000 ljudi starijih od 40 godina i pokazalo da su osobe čiji je posljednji obrok bio nakon ponoći imale veći rizik od preuranjene smrti u odnosu na one koji su večerale između 19 i 20 sati.
Stručnjaci napominju da je riječ o opservacijskim studijama – one ukazuju na statističku povezanost, ali ne dokazuju izravnu uzročno-posljedičnu vezu da kasna večera sama po sebi izaziva ove bolesti.
Kada večerati?
Kako bi organizam imao dovoljno vremena za probavu prije noćnog odmora, dr. Siddiqui savjetuje da između posljednjeg obroka i odlaska u krevet prođe tri do četiri sata.
Primjerice, ako na spavanje obično odlazite oko 22:30, večeru bi bilo najbolje završiti između 18:30 i 19:30. Uz to, preporučuje se preskočiti kasnonoćne grickalice te izbjegavati alkohol u kasnim satima jer može ozbiljno narušiti kvalitetu sna.
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