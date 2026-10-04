Zbogom babljem ljetu: Stiže Genovska ciklona i drastična promjena vremena

Uz oborine prognoziramo i pad najviših dnevnih temeperatura i to u unutrašnjosti za 10 do 15°C, a na Jadranu za 6 do 7°C. Maksimalne temperature zraka bit će primjerene godišnjem dobu u unutrašnjosti oko 13, a na Jadranu od 15 do 18°C , na otocima oko 21°C.