PROGNOZA BOJANA LIPOVŠĆAKA
Zbogom babljem ljetu: Stiže Genovska ciklona i drastična promjena vremena
Od sredine tjedna Genovska ciklona počet će djelovati na vrijeme u našim krajevima, najprije skretanjem vjetra na južne smjerove a zatim povečanjem naoblake sa zapada.
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Ciklona nad Atlantikom nalazi se istočno od Islanda a s njom povezana mlazna struja na jug dopire do obala Škotske prelazi Sjeverno more i struji uz obalu Norveške prema sjeveroistoku. Manja količina nestabilnog oceanskog zraka prodrla je nad zapadno Sredizemlje i Španjolsku te uz jak razvoj konvektivne naoblake uzrokuje pljuskove tropskih karakteristika.
Kaplja nestabilnog zraka sporo se premješta prema istoku a tijekom sljedećeg tjedna spojit će se s ciklonom koja se razvija nad Genovom.
Od sredine tjedna Genovska ciklona počet će djelovati na vrijeme u našim krajevima, najprije skretanjem vjetra na južne smjerove a zatim povećanjem naoblake sa zapada.
Zabilježen i mraz
Naši krajevi se još nalaze pod utjecajem visoki tlak sibirske i azorske anticiklone te je vrijeme sunčano stabilno sa slabim istočnim i sjeveroistočnim vjetrom i jutarnjom maglom. Na Jadranu puše slaba do umjerena anticiklonalna bura.
Zbog vedre noći i pritjecanja suhe hladne zračne mase sa istok noćne i jutarnje temperature primjerene su godišnjem dobu, a mjestimice u kotlinama i dolinama zabilježen je i mraz.
Danas u nedjelju te u ponedjeljak i utorak vrijeme će biti stabilno, sunčano uz malu do umjerenu visoku prozirnu cirusnu naoblaku.
Jutarnje temperatre u unutrašnjosti od 1 do 6°C, na Jadranu oko 15. Najviše dnevne temperature od 22 do 26°C, u planinskim krajevima za dva do tri stupnja niže. Na Jadranu će puhati slab maestral a navečer i pred jutro slaba bura i burin. Temperatura mora je od 22 do 24°C.
Kraj babljeg ljeta
Stabilno sunčano vrijeme babljeg ljeta, prema sada dostupnim prognostičkim materijalima, završit će u drugoj polovini idućeg tjedna. Očekujemo prodor hladnog I vlažnog oceanskog zraka uz razvoj Genovske ciklone. Promjena vremena donjeti će naoblačenje i obilne oborine i to osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, a u unutrašnjost umjerenu kišu.
Uz oborine prognoziramo i pad najviših dnevnih temeperatura i to u unutrašnjosti za 10 do 15°C, a na Jadranu za 6 do 7°C. Maksimalne temperature zraka bit će primjerene godišnjem dobu u unutrašnjosti oko 13, a na Jadranu od 15 do 18°C , na otocima oko 21°C.
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