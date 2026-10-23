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2. europska pobjeda

VIDEO / Pogledajte ludo slavlje u svlačionici Hajduka nakon pobjede u Švicarskoj

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SportKlub
|
23. lis. 2026. 08:30
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Screenshot (Hajduk)

Hajduk je slavljem protiv Thuna (1:0) u drugom kolu Konferencijske lige nastavio svoj sjajan europski niz, a prava ludnica uslijedila je odmah po završetku susreta u gostujućoj svlačionici.

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Splitski klub objavio je snimku slavlja na kojoj igrači uglas pjevaju poznati europski navijački hit Freed from Desire. U samom središtu pozornosti i ovoga puta našao se iskusni vratar Dante Stipica.

Kao i nakon velika pobjede nad Ajaxom (2:1) na Poljudu, upravo je Stipica preuzeo ulogu kolovoze — diktirao je ritam, vodio pjesmu i podizao atmosferu među suigračima, potvrdivši status glavnog zabavljača Hajdukove svlačionice.

Podsjetimo, Bijeli su do trijumfa u Švicarskoj stigli pogotkom Dalissona u 17. minuti čime su nakon dva kola zadržali maksimalan učinak od šest bodova na startu Konferencijske lige.

Teme
dante stipica hajduk konferencijska liga pobjeda slavlje

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