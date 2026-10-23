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Slavija

Poznato koliko je ljudi bilo na skupu Studentske liste u Beogradu

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Nova.rs
|
23. lis. 2026. 07:10
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Supporters of the electoral list "Student List - Students Win" attend a final campaign rally at Slavija Square in Belgrade, Serbia, October 22, 2026. REUTERS/Uros Arsic
REUTERS/Uros Arsic

Arhiv javnih okupljanja objavio je da je, prema njihovoj procjeni, na posljednjem predizbornom skupu Studentske liste na Slaviji bilo oko 150.000 ljudi.

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Procjena je izrađena na temelju snimke nastale u 19 sati.

Procjena se temelji na izračunu površine koju je skup zauzimao i prosječne gustoće okupljenih ljudi, javlja Nova.rs.

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Teme
beograd javna okupljanja procjena broja ljudi srbija studentska lista

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