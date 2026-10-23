Poznato koliko je ljudi bilo na skupu Studentske liste u Beogradu

REUTERS/Uros Arsic

Arhiv javnih okupljanja objavio je da je, prema njihovoj procjeni, na posljednjem predizbornom skupu Studentske liste na Slaviji bilo oko 150.000 ljudi.

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Procjena je izrađena na temelju snimke nastale u 19 sati.

Procjena se temelji na izračunu površine koju je skup zauzimao i prosječne gustoće okupljenih ljudi, javlja Nova.rs.

Beograd, 22. 10. 2026. Predizborni skup Studentske liste - Studenti pobeđuju Procena AJS: 150.000 ljudi Vreme snimka: 19.00 Metod: obračun površine skupa i prosečne gustine ljudi Foto: AJS https://t.co/5u9vydi9iE — Arhiv javnih skupova / Public Assemblies Archive (@javniskupovi) October 22, 2026