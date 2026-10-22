Circuit of the Americas
FOTO / Pogledajte posebno izdanje Mercedesovog bolida za VN Sjedinjenih Država
Mercedes je postao najnovija momčad Formule 1 koja je predstavila posebno, jednokratno izdanje dizajna bolida za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, koja se održava ovog vikenda.
Oglas
Nakon što je Haas početkom tjedna predstavio upečatljiv dizajn inspiriran Godzillom, Srebrne strijele u srijedu su na društvenim mrežama otkrile vlastitu kreaciju, kojom promoviraju Mercedes-Benzov program personalizacije automobila „MANUFAKTUR“.
In Austin, we wear blue 💙🩵 Our custom livery for the United States GP, courtesy of MANUFAKTUR 😤 https://t.co/dDBT4fZK9h— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 21, 2026
Uz uobičajenu kombinaciju srebrne, crne i zelene boje, na bolidima W17 Kimija Antonellija i Georgea Russella na stazi Circuit of the Americas pojavit će se i plavi detalji, piše službena F1 stranica.
Mercedes je za obojicu vozača pripremio i odgovarajuća trkaća odijela, kao i personalizirane automobile AMG GT 4-Door Coupé, a tijekom vikenda planirane su i brojne dodatne promotivne aktivnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas