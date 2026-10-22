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Circuit of the Americas

FOTO / Pogledajte posebno izdanje Mercedesovog bolida za VN Sjedinjenih Država

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N1 Info
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22. lis. 2026. 10:58
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mercedes f1
AMG Mercedes F1

Mercedes je postao najnovija momčad Formule 1 koja je predstavila posebno, jednokratno izdanje dizajna bolida za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, koja se održava ovog vikenda.

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Nakon što je Haas početkom tjedna predstavio upečatljiv dizajn inspiriran Godzillom, Srebrne strijele u srijedu su na društvenim mrežama otkrile vlastitu kreaciju, kojom promoviraju Mercedes-Benzov program personalizacije automobila „MANUFAKTUR“.

Uz uobičajenu kombinaciju srebrne, crne i zelene boje, na bolidima W17 Kimija Antonellija i Georgea Russella na stazi Circuit of the Americas pojavit će se i plavi detalji, piše službena F1 stranica.

Mercedes je za obojicu vozača pripremio i odgovarajuća trkaća odijela, kao i personalizirane automobile AMG GT 4-Door Coupé, a tijekom vikenda planirane su i brojne dodatne promotivne aktivnosti.

Teme
dizajn bolida formula 1 mercedes-benz manufaktur personalizacija automobila srebrne strijele

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