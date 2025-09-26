Oglas

Princ Walesa

Princ William progovorio o bolesti Kate: "Bile su to dvije najteže godine ikad"

N1 Info
|
26. ruj. 2025. 20:42
princ william
Oli SCARFF / POOL / AFP

Budući britanski kralj priznao je da je 2024. godina bila najteža u njegovom životu, ali i da su teška iskustva pomogla oblikovati ga u osobu kakva je danas

Princ William otvoreno je progovorio o prošloj godini, koju opisuje kao najtežu u svom životu, tijekom pojavljivanja u emisiji The Reluctant Traveler kanadskog glumca Eugenea Levyja, prenosi tportal.

Osobni obilazak Windsora

Kasnije, dok sjede u lokalnom pubu uz pivo, princ reflektira o izazovima proteklih 19 mjeseci, tijekom kojih su njegova supruga, Kate Middleton, njegov otac, kralj Charles, dijagnosticirani s karcinomom u razmaku od nekoliko tjedana.

Teško se nosio s bolešću Kate Middleton

"Rekao bih da je 2024. bila najteža godina u mom životu", kaže princ. "Znate, život nas također testira, a sposobnost da to prevladamo oblikuje tko smo."

Princ je u prethodnom intervjuu prošle godine opisao 2024. kao "brutalnu" za svoju obitelj. Kate, 43, potvrdila je u siječnju da je u remisiji, dok Charles, 76, još uvijek prima liječenje. Nijedna članica ili član kraljevske obitelji nije otkrio o kojoj vrsti raka je riječ.

Što radi kod kuće?

U drugom isječku iz emisije, Levy i William šetaju terenima Velikog parka Windsor u društvu obiteljskog psa Orle. Glumac ga je pitao: "Što radite kad ste kod kuće?" William se nasmijao i odgovorio: "Spavam… kada imate troje male djece, spavanje je važno u životu."

Princ je također viđen kako pozdravlja Levyja na električnom skuteru u Quadrangleu dvorca Windsor, ekološkom gadgetu koji je kupio 2023. kako bi se brzo kretao do svoje kuće Adelaide Cottage.

U epizodi princ William vodi Levyja kroz dvorac Windsor, uz šalu: "Ovu uslugu nudimo svima. Svugdje radimo personalizirane ture." Nakon toga, dvojac uživa u šetnji imanjem.

Teme
Kate Middleton Ujedinjeno Kraljevstvo princ william

