Aleksandar Darčijev
Iznenada preminuo ruski veleposlanik u SAD-u, vratio se u Moskvu zbog liječenja
Ruski veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u Moskvi u 66. godini, priopćilo je u srijedu rusko Ministarstvo vanjskih poslova.
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Ministarstvo je navelo da je Darčijev preminuo iznenada, opisavši ga kao iznimnog profesionalca. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova potvrdila je da se diplomat borio s kroničnom bolešću.
Prema izvoru CNN-a upoznatom sa slučajem, Darčijev je napustio rusko veleposlanstvo u Washingtonu i vratio se u Moskvu, gdje se liječio od dugotrajne bolesti.
„Aleksandar Darčijev služio je na jednom od najzahtjevnijih područja ruske vanjske politike”, poručili su iz Ministarstva, izrazivši sućut njegovoj obitelji i bližnjima.
Veleposlanik u vrijeme približavanja Washingtona i Moskve
Darčijev je dužnost ruskog veleposlanika u Washingtonu obnašao od ožujka 2025. godine. Njegov mandat obilježilo je zatopljenje američko-ruskih odnosa nakon što je predsjednik Donald Trump otvorio bilateralne razgovore s Moskvom i smanjio pomoć Ukrajini.
Bio je iskusan diplomat poznat po oštrim kritikama Zapada. Prije dolaska u Washington vodio je Sjevernoatlantski odjel ruskog Ministarstva vanjskih poslova, a od 2014. do 2021. bio je ruski veleposlanik u Kanadi.
Američki State Department potvrdio je CNN-u da je upoznat s njegovom smrću te izrazio sućut obitelji.
CNN podsjeća da je 2017. godine, dan prije 65. rođendana, od srčanog zastoja preminuo i tadašnji ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin.
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