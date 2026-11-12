Od ovog posla može se dobro živjeti, ali mladi ga ne žele raditi

"Ja bih ga bacila. Ne znam je li teško doći do krojača, jesu li preskupi, koja je razlika? Pa nema ih više. Ne znam ima li uopće više krojača. Ne popravljamo ni pegle, ni usisavače, ni fenove. Kupimo odmah drugi i to je to", rekla je odgovarajući na pitanje bi li oštećeni kofer odnijela krojaču ili ga bacila.