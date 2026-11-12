dionice već potonule
Ljubavne afere i sumnje na kinesku špijunažu: Upravni odbor Nvidije odlučuje o Huangu
Upravni odbor tehnološke tvrtke Nvidije sastao se u srijedu kako bi odlučio o smjeni glavnog izvršnog direktora Jensena Huanga nakon što je imao dvije izvanbračne veze, jednu sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, rekao je Reutersu izvor upoznat sa slučajem.
Sastanak odbora vodećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju predstavlja velik zaokret u odnosu na nedjelju, kada je upravni odbor Nvidije izrazio povjerenje u Huanga i njegovu upravljačku ekipu.
Prema pravilima tvrtke, Huang može biti smijenjen većinom glasova članova upravnog odbora, bez obzira na to postoji li za to poseban razlog. Nvidia ima 11 članova upravnog odbora, a svi osim Huanga smatraju se neovisnima.
Dionice Nvidije pale su više od osam posto u produženom trgovanju nakon što je Wall Street Journal prvi objavio da se tvrtka priprema smijeniti Huanga. Ako se takav pad održi, tržišna vrijednost Nvidije smanjit će se za oko 600 milijardi dolara.
Upravni odbor pokrenuo je istragu o njegovu odnosu s poslovnom ženom Alice Huang, za koju se sumnja da je kineska špijunka koja je omogućavala isporuke Nvidijinih čipova kineskim tvrtkama.
Huangov mogući odlazak ostavio bi prazninu na čelu proizvođača čipova čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko četiri bilijuna dolara. Huang nema očitog nasljednika, a posjeduje 3,6 posto dionica tvrtke.
Nvidije je suosnovao prije 30 godina s Curtisom Priemom i Chrisom Malachowskyjem i razvio je u vodećeg dobavljača čipova koji su u središtu globalnog procvata umjetne inteligencije i tehnološkog suparništva SAD-a i Kine.
Bloomberg je u srijedu objavio, pozivajući se na osobu upoznatu sa situacijom, da upravni odbor Nvidije surađuje s vanjskom tvrtkom na pronalaženju mogućih Huangovih nasljednika.
Izvanbračna veza s podređenom
New York Times objavio je ranije u srijedu da je Huang imao i izvanbračnu vezu s rukovoditeljicom tvrtke koja mu je bila izravno podređena - Kimberly Powell, Nvidijinoj potpredsjednici za zdravstveni sektor, objavio je list pozivajući se na pet osoba koje su radile u tvrtki.
Kada ga je New York Times u srijedu telefonski upitao o odnosu s Powell, Huang je odgovorio: „Mislim da ne biste trebali izravno razgovarati sa mnom”, nakon čega je prekinuo vezu, objavio je list, no Reuters nije mogao neovisno potvrditi te navode.
U dopisu zaposlenicima u nedjelju Huang je priznao da je bio nevjeran supruzi i preuzeo „punu odgovornost”, ali nije iznio pojedinosti o toj vezi. Istoga dana upravni odbor Nvidije pokrenuo je istragu o tome je li Huang bio meta operacije strane obavještajne službe.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da o optužbama nije razgovarao s Huangom, ali je izrazio potporu čelniku Nvidije, nazvavši ga 'časnim čovjekom' koji je 'napravio nevjerojatan posao za našu zemlju'.
Huangu prijeti mogućnost da Kongres protiv njega izda sudski poziv ako ne odgovori na zahtjev za održavanje zatvorenog brifinga o navodima da je bio blisko povezan s kineskom poslovnom ženom koja je Pekingu prosljeđivala informacije.
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