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PET GODINA NAKON PUČA

Mjanmarski režim sve bliže međunarodnom priznanju: ASEAN pod pritiskom da promijeni politiku

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Hina
|
15. stu. 2026. 11:14
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Mjanmar
PHILIP FONG / AFP

Čelnici jugoistočne Azije ponovno su potvrdili potrebu za nastavkom dijaloga s Mjanmarom, držeći se plana kojim se poziva na hitni prekid nasilja u ratom razorenoj zemlji, izjavio je u nedjelju filipinski predsjednik Ferdinand Marcos mlađi.

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Predsjedajući godišnjim samitom Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, Marcos je rekao da se blok od 11 članica složio nastaviti s "konstruktivnim i principijelnim angažmanom", pridržavajući se svog mirovnog plana u pet točaka, koji predstavlja okvir ASEAN-a za odgovor na krizu u Mjanmaru od državnog udara 2021. godine.

Samit je pod pritiskom da ublaži petogodišnju zabranu sudjelovanja mjanmarskih čelnika koje podupire vojska na sastancima na visokoj razini nakon što su Tajland i nekoliko drugih članica pojačali angažman unatoč građanskom ratu u Mjanmaru.

Vlada koju podupire vojska želi normalizirati odnose s ASEAN-om nakon što je njezinim čelnicima 2021. zabranjeno sudjelovanje na samitima jer nisu smirili sukob nakon vojnog udara kojim su došli na vlast.

Mjanmar je u previranju otkako je vojska svrgnula izabranu vladu dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, što je izazvalo građanski rat u kojem je, prema procjenama UN-a, ubijeno 100.000 ljudi, a raseljeno više od 3,5 milijuna.

Vojska vođe puča, a sadašnjeg predsjednika Mina Aunga Hlainga, dobila je potporu Kine, Indije i Rusije. Njegova je administracija posljednjih mjeseci stekla sve veće međunarodno priznanje, uključujući tajne razgovore s američkim dužnosnicima dok Trumpova administracija prekida višegodišnju izolaciju.

Marcos je, izražavajući nadu da bi ASEAN mogao unaprijediti provedbu mirovnog plana, poručio da bi se čelnici trebali zapitati "što još možemo učiniti za Mjanmar" dok kriza i dalje raseljava obitelji, razara zajednice i pogađa mlade u zemlji.

Osim što traži prekid borbi, okvir ASEAN-a za Mjanmar poziva na konstruktivan dijalog između svih strana te nudi posredovanje i humanitarnu pomoć.

Posebna izaslanica ASEAN-a za Mjanmar, filipinska ministrica vanjskih poslova Theresa Lazaro, izjavila je u subotu da neće biti "ublažavanja" pristupa ASEAN-a prema Mjanmaru.

Ipak, o reviziji plana u pet točaka i raznim prijedlozima povezanima sa sudjelovanjem Mjanmara i dalje se raspravlja te će o njima u konačnici odlučiti čelnici.

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