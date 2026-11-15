Mjanmarski režim sve bliže međunarodnom priznanju: ASEAN pod pritiskom da promijeni politiku

Predsjedajući godišnjim samitom Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, Marcos je rekao da se blok od 11 članica složio nastaviti s "konstruktivnim i principijelnim angažmanom", pridržavajući se svog mirovnog plana u pet točaka, koji predstavlja okvir ASEAN-a za odgovor na krizu u Mjanmaru od državnog udara 2021. godine.