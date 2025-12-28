Oglas

Human Rights Watch upozorava

Mjanmar održava prve izbore nakon vojnog udara: "Služe samo za legitimizaciju moći generala"

Hina
28. pro. 2025. 08:23
Mjanmar
PHILIP FONG / AFP

Parlamentarni izbori održavaju se u nedjelju u Mjanmaru prvi put od vojnog udara u toj jugoistočnoazijskoj zemlji prije gotovo pet godina.

UN je u nedjelju, nakon otvaranja biračkih mjesta na izborima koje je organizirala vojna hunta u Mjanmaru, poručio da zemlji treba "slobodno, pošteno, uključivo i vjerodostojno" glasanje.

"Ključno je da budućnost Mjanmara bude određena slobodnim, poštenim, uključivim i vjerodostojnim procesom koji odražava volju njegova naroda", priopćio je ured UN-a u Mjanmaru.

Vladajuća hunta je krajem srpnja najavila izbore i također proglasila kraj izvanrednog stanja.

Prva faza održava se u nedjelju, a još dvije slijede sljedeći mjesec.

Još uvijek nije jasno kada će biti objavljeni rezultati glasovanja, ali očekuje se da će to biti krajem siječnja.

Uoči izbora, međunarodni promatrači i organizacije za ljudska prava već su ih opisali kao farsu.

Prema Human Rights Watchu, izbori služe samo za legitimizaciju moći generala.

Glasanje će se uglavnom održati u izbornim jedinicama koje drži hunta.

Procjenjuje se da skupine otpora i pobunjenici sada kontroliraju više od 50% zemlje.

Vojska je uvela izvanredno stanje nakon što je 1. veljače 2021. svrgnula demokratski izabranu čelnicu zemlje Aung San Suu Kyi u državnom udaru.

Hunta je zatim odgodila obećane izbore, navodeći kao razlog nasilje u zemlji.

Od državnog udara, Mjanmar je utonuo u kaos, a vojne vlasti silom guše otpor.

Sada gotovo potpuno međunarodno izolirana, zemlja je također pretrpjela više prirodnih katastrofa, uključujući potres krajem ožujka u kojem su poginule tisuće ljudi.

Teme
Aung San Suu Kyi mijamnar mjanmar

