Mjanmar smanjio kaznu bivšoj čelnici Aung San Suu Kyi

Mjanmar je smanjio zatvorsku kaznu bivšoj čelnici Aung San Suu Kyi, rekao je njezin odvjetnik Reutersu u petak, kao dio amnestije novog predsjednika koji je svrgnuo njezinu vladu državnim udarom prije pet godina.
Oglas
Suu Kyi (80) služila je 27-godišnju kaznu za niz prekršaja i kaznenih djela, od poticanja i korupcije do izborne prijevare i kršenja zakona o državnim tajnama, a za kaznu njezini saveznici kažu da je politički motivirana kako bi je udaljili od utjecaja.
Kazna je smanjena za jednu šestinu i sada iznosi oko 22.5 godine, ali ostaje nejasno hoće li se toj dobitnici Nobelove nagrade za mir dopustiti da ostatak kazne odsluži u kućnom pritvoru, rekao je odvjetnik.
Izuzetno popularna Suu Kyi, koja je odbacila optužbe protiv sebe kao "apsurdne", nije viđena u javnosti od završetka maratonskih suđenja, a nije poznato gdje se ona nalazi. Ranije su državni mediji izvijestili da je predsjednik Min Aung Hlaing odobrio amnestiju za 4335 zatvorenika, što je treći takav potez u posljednjih šest mjeseci. Amnestije se obično provode u Mjanmaru svake godine u znak obilježavanja Dana neovisnosti u siječnju i Nove godine u travnju.
Među oslobođenim zatvorenicima bio je Win Myint, koji je bio predsjednik od 2018. do vojnog udara 2021. godine.
Win Myint, saveznik Suu Kyi, dobio je "pomilovanje i smanjenje preostalih kazni pod određenim uvjetima", rekla je državna televizija MRTV.
Glasnogovornik vlade koju podržava vojska nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Državni udar 2021. godine protiv demokratski izabrane vlade Win Myinta i Suu Kyi predvodio je Min Aung Hlaing, koji je uvukao je tu zemlju jugoistočne Azije u nacionalni građanski rat koji i dalje bjesni.
Min Aung Hlaing izabran je za predsjednika 3. travnja nakon izbora u prosincu i siječnju tijekom kojih je oporba bila ugušena i uglavnom nije bila prisutna na izborima. Kritičari i zapadne vlade odbacili su glasovanje kao prevaru osmišljenu kako bi se učvrstila vojna vlast iza demokratske fasade.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas