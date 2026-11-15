ususret tužnoj obljetnici
Medved pozvao Srbiju da otvori arhive: Znamo imena ljudi koji su nakon pada Vukovara provodili 'sanaciju'
Uoči 35. obljetnice stradanja Vukovara i Škabrnje, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je da studeni, unatoč protoku vremena, ostaje mjesec pijeteta i bolnih uspomena.
U Intervjuu tjedna Media servisa govorio je o obilježavanju Dana sjećanja, vlastitim ratnim iskustvima, potrazi za nestalima te pravima hrvatskih branitelja.
Medved je podsjetio na niz obljetnica koje se obilježavaju tijekom studenoga, a središnja komemoracija održat će se 18. studenoga u Vukovaru i Škabrnji.
"I u danima pred nama obilježit ćemo 35. obljetnicu. Jučer smo obilježili 35 godina stradanja Saborskog. U nedjelju je obljetnica Rakovice, u ponedjeljak Slunja. U utorak, navečer u Vukovaru, u krugu bolnice bit će zapaljene svijeće u spomen na ubijene iz bolnice. A 18. studenoga, u Koloni sjećanja u Vukovaru i Škabrnji, s posebnim ćemo poštovanjem odati počast i prisjetit se svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila."
Prisjetio se dolaska u Vukovar 1991. godine
Medved je u vrijeme početka Domovinskog rata bio pripadnik jedinice za posebne namjene MUP-a u Rakitju, a u lipnju 1991. s Tigrovima je stigao u Vukovar. Prisjetio se boravka na tom području i odlaska na druga bojišta.
"Od Opatovca, Srijemskih Čakovaca, zajedno s mojim Tigrovima, ali obzirom da je i na drugim bojišnicama bilo kritično, iz Vukovara sam otišao u Hrvatsku Kostajnicu zajedno opet s mojim Tigrovima. Naša sjećanja usmjerena prema, u jednom smjeru hrabrosti hrvatskih branitelja, a s druge strane svemu onom što se događalo i tijekom granatiranja Vukovara i tijekom tog žestokog napada, a poglavito poslije sloma obrane."
U vukovarskoj Koloni sjećanja ove se godine očekuje više od 100 tisuća ljudi. Ministar vjeruje da će obilježavanje proteći dostojanstveno.
"Očekujem, kao i prethodnih godina, velik broj domoljuba, ljudi koji dolaze u tišini i dostojanstveno odati počast žrtvama, hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Vukovara. Očekujem da će tako biti i u Škabrnji. Očekujem da će sve proteći dostojanstveno, kao i svih prethodnih godina."
Govoreći o obnovi i razvoju Vukovara, posebno je istaknuo važnost upoznavanja mladih s događajima iz Domovinskog rata. Prema njegovim riječima, kroz Memorijalni centar Domovinskog rata u proteklih deset godina prošlo je više od 370 tisuća mladih.
"Svakim dolaskom u Vukovar vidim sve više mladih, vidim Vukovar u jednom novom svjetlu."
Hrvatska još traga za 1725 osoba
Jedna od najtežih posljedica Domovinskog rata i dalje je sudbina nestalih osoba. Hrvatska traga za njih 1725, a Medved je zahvalio njihovim obiteljima na dugogodišnjoj suradnji i ustrajnosti.
U proteklih deset godina identificirana su 343 posmrtna ostatka. Među najsloženijim lokacijama na kojima se provode istraživanja nalazi se Petrovačka dola, odlagalište otpada na području Vukovara.
"I nakon dvije godine, nakon što smo pregledali i uklonili više od 100.000 kubičnih metara otpada pregledali i uklonili, na dubini od 17 metara pronašli smo masovnu grobnicu površine približno 400 četvornih metara. Iz te smo grobnice do sada identificirali 38 posmrtnih ostataka."
Iskapanja na toj lokaciji još traju.
Medved je ponovno pozvao Srbiju da otvori arhive i Hrvatskoj dostavi informacije o nestalim i stradalim osobama. Prema njegovim riječima, hrvatska strana raspolaže podacima o osobama i postrojbama koje su nakon sloma obrane Vukovara sudjelovale u takozvanoj sanaciji terena.
"Ono što je nama poznato i u posjedu smo niza informacija o tome što se događalo u Vukovaru nakon sloma obrane. Poznata su nam imena i prezimena osoba te postrojbe koje su provodile takozvanu sanaciju. U tim izvješćima vrlo je jasno navedeno gdje su pronađeni posmrtni ostaci i tko ih je pronašao. Mogli su nam pomoći ubrzati cijeli proces, a mogu nam pomoći i danas. Nastavit ćemo upućivati konkretne i jasne zahtjeve prema Srbiji jer je velik broj osoba koje se spominju u ovom izvješću i danas živo te su dostupne srbijanskim vlastima."
Ministar tvrdi da Hrvatska od Srbije još od 2014. godine nije dobila nijednu informaciju koja bi pomogla u potrazi za nestalima. Unatoč tome, najavio je nastavak zahtjeva za suradnjom i otvaranjem arhiva.
Izmjene zakona i novi centri za branitelje
U razgovoru se osvrnuo i na najavljene izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima. One uključuju povećanje iznosa za tri eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru te 50 centi po mjesecu u neborbenom sektoru, ukidanje umanjenja mirovina i uvođenje dobrovoljačkog dodatka.
Govorio je i o preventivnim sistematskim pregledima te razvoju mreže veteranskih centara, a najavio je i otvaranje centara namijenjenih trajnom boravku branitelja kojima je takva skrb potrebna.
"Nismo ni tu stali jer prepoznajemo potrebu i za izgradnjom nove grane, jednog novog smjera, a to je smjer izgradnje centara za trajni boravak onih hrvatskih branitelja koji su u potrebi. I u ponedjeljak ću prigodom 35. obljetnice sloma obrane Slunja obići braniteljski centar u Slunju koji je prvi građevinski završen. U tijeku su sada natječaji i za prijam osoblja, ali i za opremanje i u narednih nekoliko mjeseci Slunj će biti u punoj funkciji. Pakrac je u završnoj fazi građevinskih radova."
Poruka učenika koja ga je posebno dirnula
Na kraju razgovora Medved je pozvao građane da u tišini i molitvi odaju počast žrtvama Vukovara i Škabrnje.
Posebno je izdvojio poruku učenika osmoga razreda s područja Slavonskog Broda, zapisanu u knjizi dojmova Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru.
"Jedan citat koji na najbolji način oslikava upravo sve ono što činimo u odnosu prema mladima, ali i njihovu svijest o svemu kroz što smo prošli, jest sadržaj iz knjige dojmova u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru. Jedan mladi dječak, osmi razred, s područja Slavonskog Broda, napisao je: 'Nismo vas mogli spasiti, ali zato ćemo poduzeti sve da vas se ne zaboravi.'"
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