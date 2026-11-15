Medved pozvao Srbiju da otvori arhive: Znamo imena ljudi koji su nakon pada Vukovara provodili 'sanaciju'

"Ono što je nama poznato i u posjedu smo niza informacija o tome što se događalo u Vukovaru nakon sloma obrane. Poznata su nam imena i prezimena osoba te postrojbe koje su provodile takozvanu sanaciju. U tim izvješćima vrlo je jasno navedeno gdje su pronađeni posmrtni ostaci i tko ih je pronašao. Mogli su nam pomoći ubrzati cijeli proces, a mogu nam pomoći i danas. Nastavit ćemo upućivati konkretne i jasne zahtjeve prema Srbiji jer je velik broj osoba koje se spominju u ovom izvješću i danas živo te su dostupne srbijanskim vlastima."