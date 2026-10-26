u Brazilu
Bolsonaro izgubio predsjedničke izbore, traži poništenje rezultata
Desničarski predsjednički kandidat Flávio Bolsonaro odbio je priznati poraz od aktualnog predsjednika Luiza Inácioa Lule da Silve u drugom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu i pozvao na poništenje rezultata zbog dvosatnog produženja vremena glasovanja.
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Bolsonaro je novinarima rekao da ne može prihvatiti izborne rezultate nakon što je izborni sud proglasio Lulu pobjednikom.
Bolsonaro je kritizirao odluku suca Vrhovnog suda Cristiana Zanina o produženju vremena glasovanja na nacionalnoj razini za dva sata, rekavši da je to promijenilo izborna pravila. Lulina kampanja zatražila je produženje, navodeći probleme s prijevozom birača do biračkih mjesta u nekoliko država.
Bolsonarova kampanja također je tražila produženje, ali samo u općinama u pet država, navodeći obilne kiše, poplave i nestanke struje.
"Ono što se danas dogodilo nije bilo normalno. Bilo je neprihvatljivo", rekao je Bolsonaro, tvrdeći da je nacionalno produženje potkopalo jednak tretman među državama. Rekao je da će poduzeti pravne mjere protiv rezultata.
Lula, ikona globalne ljevice i najdominantnija figura u brazilskoj politici ovog stoljeća, u dramatičnoj završnici prebrojavanja glasova pobijedio je senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara.
Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi, Lula je imao nedostižnu prednost od 51,75 % prema 48,25 %, priopćio je brazilski izborni sud, prenijela je agencija dpa.
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