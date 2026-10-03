Korupcija, kriminal i obiteljske afere: Brazilski izbori na rubu preokreta

"Lula vjeruje da je održavanje neovisnosti (od Sjedinjenih Američkih Država) ključno s obzirom na dobre odnose s Kinom, a naročito u trgovini", kazao je Leonardo Barreto, suosnivač konzultantske tvrtke Think Policy, dodajući da je obitelj Bolsonaro upotrijebila svoj odnos s Washingtonom kako bi poboljšala izglede na izborima.