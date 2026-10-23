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još jedan incident

VIDEO / Novi napad dronovima u Crnom moru: Potonuo brod, pronađeno jedno tijelo, ima nestalih

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N1 Info
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23. lis. 2026. 12:45
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Crno more
Reuters

Rumunjska je u petak pokrenula akciju spašavanja u Crnom moru. Brod je poslao poziv u pomoć 13 milja od Constanțe nakon što je, prema dostupnim informacijama, pogođen dronovima.

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Na brodu Khoryv nalazilo se 13 članova posade iz Ukrajine i Azerbajdžana.

„Spasilačka plovila uspjela su iz mora izvući devet živih osoba i jedno tijelo”, priopćila je Rumunjska pomorska uprava, javlja Euronews.

Za još trojicom članova posade i dalje se traga.

Prema dostupnim informacijama, brod je potonuo. Nepovoljni vremenski uvjeti i smanjena vidljivost onemogućili su akciju spašavanja helikopterom.

Riječ je o najnovijem incidentu u Crnom moru, gdje su posljednjih tjedana dronovi, za koje se sumnja da su ruski, pogađali brodove uz obale Rumunjske i Bugarske.

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Teme
akcija spašavanja crno more napad dronovima potonuće broda rumunjska

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