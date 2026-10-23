još jedan incident
VIDEO / Novi napad dronovima u Crnom moru: Potonuo brod, pronađeno jedno tijelo, ima nestalih
Rumunjska je u petak pokrenula akciju spašavanja u Crnom moru. Brod je poslao poziv u pomoć 13 milja od Constanțe nakon što je, prema dostupnim informacijama, pogođen dronovima.
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Na brodu Khoryv nalazilo se 13 članova posade iz Ukrajine i Azerbajdžana.
„Spasilačka plovila uspjela su iz mora izvući devet živih osoba i jedno tijelo”, priopćila je Rumunjska pomorska uprava, javlja Euronews.
Za još trojicom članova posade i dalje se traga.
Prema dostupnim informacijama, brod je potonuo. Nepovoljni vremenski uvjeti i smanjena vidljivost onemogućili su akciju spašavanja helikopterom.
Riječ je o najnovijem incidentu u Crnom moru, gdje su posljednjih tjedana dronovi, za koje se sumnja da su ruski, pogađali brodove uz obale Rumunjske i Bugarske.
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