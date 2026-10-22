Ministarstvo za N1: U napadu dronovima na tanker u Crnom moru nestao hrvatski pomorac, potraga obustavljena

Podsjetimo, dana 15. listopada 2026., oko 7:00 sati, na kemijskom tankeru Wine Trader, koji plovi pod zastavom San Marina, izbio je požar u području nadgrađa broda, približno 13 nautičkih milja jugoistočno od Suline, u blizini rumunjskih teritorijalnih voda. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodio napad bespilotnim letjelicama, dok rumunjske nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti događaja. Na brodu je bilo 12 članova posade; pet ih je spašeno, dok se za sedam osoba bila nastavila potraga. Brod nije prevozio teret, naveli su iz Ministarstva.