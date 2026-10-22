drugi je ozlijeđen
Ministarstvo za N1: U napadu dronovima na tanker u Crnom moru nestao hrvatski pomorac, potraga obustavljena
Hrvatski pomorac nestao je u napadu dronovima na tanker u Crnom moru 15. listopada, a potraga za njim u međuvremenu je obustavljena. Na brodu se nalazio još jedan hrvatski pomorac, koji je u napadu zadobio površinske opekline, potvrdilo je za N1 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
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Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za N1 potvrdilo je da su se na kemijskom tankeru Wine Trader u Crnom moru u trenutku napada dronovima nalazila dvojica hrvatskih pomoraca.
"Potraga je obustavljena zbog proteka vremena"
Kako navode "jedan od pomoraca je bio zadržan u bolnici zbog površinskih opeklina, ali je u međuvremenu otpušten iz bolnice i smješten u hotel. Za drugim pomorcem se tragalo. Potraga je obustavljena zbog proteka vremena."
Podsjetimo, dana 15. listopada 2026., oko 7:00 sati, na kemijskom tankeru Wine Trader, koji plovi pod zastavom San Marina, izbio je požar u području nadgrađa broda, približno 13 nautičkih milja jugoistočno od Suline, u blizini rumunjskih teritorijalnih voda. Prema dostupnim informacijama, požaru je prethodio napad bespilotnim letjelicama, dok rumunjske nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti događaja. Na brodu je bilo 12 članova posade; pet ih je spašeno, dok se za sedam osoba bila nastavila potraga. Brod nije prevozio teret, naveli su iz Ministarstva.
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