Vilim Ribić: “Presuda je skandalozna. Pravo na vožnju tramvajem nije važnije od prava na štrajk”

Vilim Ribić, bivši sindikalni lider, gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o štrajku radnika ZET-a i Holdinga. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu proglasio je nezakonitima štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Sud kod ZET-a nije prihvatio argument o produženoj primjeni Kolektivnog ugovora i socijalnom miru. Nezakonitost je utvrdio zbog toga što prije štrajka nisu bili utvrđeni nužni poslovi.

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Radnici ZET-a u vrlo visokom postotku su se odlučili iskoristiti svoje ustavno pravo na štrajk.

"I oni su odlučili provesti štrajk, i taj štrajk je, po kriteriju odaziva i trajanja, zapravo jedan od najuspješnijih štrajkova u Hrvatsko", napominje Ribić. "Ljudi misle da su potplaćeni za svoj rad. To je potpuno legitimna i prirodna pozicija u demokratskom društvu."

Je li taj štrajk, po vama, trebao biti tako ekstreman, bez ovih nužnih poslova i definiranja nekog minimuma javne usluge?

"Definicija nužnih poslova u ovom štrajku nije odgovornost samo sindikata.

Poslodavci su od 2023. godine imali mogućnost da dogovore nužne poslove. Vi ste se toga sjetili tek sada, pred štrajk 10. rujna. Odgovornost je na strani poslodavca. Što su to nužni poslovi, to je vrlo, vrlo diskutabilno.

Nemojte zaboraviti da je sud privremenom mjerom rekao da upravo zato što poslodavac navodi da nisu određeni nužni poslovi, a nije rekao koji nužni poslovi, nije zabranio štrajk privremeno, dan prije, da bi dan poslije rekao sasvim suprotno.

Postoji konfuzija u glavama sudaca, postoji nepoznavanje zakonskih i ustavnih prava, postoji nepoznavanje međunarodnih konvencija među sucima koji o takvim stvarima odlučuju", kaže.

Što vi mislite o presudi?

"Presuda je skandalozna. Vi imate konvencije Međunarodne organizacije rada koje su po Ustavu i po svom karakteru sastavni dio unutarnjeg pravnog poretka, a Međunarodna organizacija rada jasno kaže da u prometu nema essential, to nisu essential services, to nisu esencijalne službe.

Tako da bilo kakva zabrana štrajka apsolutno je neprihvatljiva.

Ako ja ograničavam neko ustavno pravo iz domene ljudskih prava, a štrajk je ljudsko pravo, ako ga ja kao vlast želim ograničiti, ili kao sud, onda to moram napraviti razmjerno važnosti tog prava.

Nije pravo na vožnju tramvajom važnije od ljudskog prava na štrajk.

Pravo radnika da se organiziraju i da vrše pritisak na cijenu rada je i društveno i ekonomski opravdano, jer smanjuje nejednakosti u društvu, povećava društvenu koheziju, i ono stvara, čini radnika subjektom svoga života, a ne objektom kao najamnog radnika.

To su vrlo važna načela. Zato je na zapadu štrajk svetinja.

Ljudi se nekad tome čude", zaključio je.