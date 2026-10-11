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val nasilja u školama

Uzbuna u Varšavi: Dojava o mogućem napadu na premijera i ministra obrane

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Hina
|
11. lis. 2026. 11:37
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WOJTEK RADWANSKI/AFP

Poljska policija dobila je informaciju o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska i ministra obrane Władysława Kosiniak-Kamysza, objavila je u nedjelju na društvenoj mreži X glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova.

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To je objavljeno nakon što su vlasti u Poljskoj stavljene u stanje visoke pripravnosti zbog vala nasilja u školama koji je u četvrtak završio smrću školskog domara.

„Nakon informacije koju je poljska policija zaprimila o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska te potpredsjednika Vlade i ministra obrane Władysława Kosiniak-Kamysza, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński i ministar koordinator specijalnih službi Tomasz Siemoniak zapovijedili su poduzimanje mjera u ovom slučaju”, napisala je glasnogovornica Karolina Gałecka.

„Danas u 11 sati održat će se sastanak u Protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost (ABW).”

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Teme
donald tusk napad na premijera poljska

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