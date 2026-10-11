FOTO / Na Rabu izgorjele tone otpada, vatrogasci spriječili širenje vatre

Požar je izbio u sortirnici Sorinj, izgrađenoj u sklopu projekta Grada Raba i Općine Lopar. Projekt je vrijedan oko 1,28 milijuna eura, a završen je u svibnju prošle godine. Za njegovu realizaciju osigurano je gotovo 860 tisuća eura bespovratnih sredstava iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost.