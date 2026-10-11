požar u sortirnici
FOTO / Na Rabu izgorjele tone otpada, vatrogasci spriječili širenje vatre
U sortirnici otpada Sorinj na području Lopara na otoku Rabu u subotu navečer izbio je požar koji je zahvatio veću količinu otpada. Vatrogasci su vatru stavili pod kontrolu tijekom noći, a požar je u nedjelju ujutro potpuno ugašen.
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Prema prvim procjenama, vatra je zahvatila približno četvrtinu od ukupno 80-ak tona otpada koji se nalazio u sortirnici, odnosno oko 20 tona. Uzrok požara zasad nije poznat, a policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti izbijanja vatre, piše portal Burin.
Dojava o požaru Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar stigla je oko 23.30 sati. Na intervenciju je upućeno pet vatrogasnih vozila i petnaestak vatrogasaca.
Požar ugašen tijekom noći
Vatrogasci su požar lokalizirali oko jedan sat iza ponoći, nakon čega je uslijedilo dogašivanje koje je trajalo do približno 3.30 sati. Zahvaljujući brzoj intervenciji spriječeno je širenje vatre na okolne objekte i vozila u krugu sortirnice, koji pritom nisu oštećeni.
Vatrogasci su i tijekom nedjeljnog jutra ostali na lokaciji kako bi nadzirali stanje i spriječili moguće ponovno izbijanje požara.
Policija je obavila potrebne radnje kako bi se utvrdilo što je dovelo do požara. Zasad nisu poznati ni ukupna materijalna šteta ni mogući utjecaj događaja na daljnji rad sortirnice.
Sortirnica vrijedna 1,28 milijuna eura dovršena prošle godine
Požar je izbio u sortirnici Sorinj, izgrađenoj u sklopu projekta Grada Raba i Općine Lopar. Projekt je vrijedan oko 1,28 milijuna eura, a završen je u svibnju prošle godine. Za njegovu realizaciju osigurano je gotovo 860 tisuća eura bespovratnih sredstava iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost.
Sortirnica služi za razvrstavanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, među kojim su papir, karton, plastika i metal, s područja Grada Raba i Općine Lopar.
Njezina izgradnja dio je šireg projekta unapređenja sustava gospodarenja otpadom na otoku Rabu. Projekt obuhvaća i sanaciju nekadašnjeg odlagališta Sorinj, izgradnju pretovarne stanice te reciklažnog dvorišta.
U sustavu gospodarenja otpadom na toj lokaciji sudjeluje i komunalna tvrtka Dundovo, u vlasništvu Grada Raba.
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