U slatki kupus dodajte dvije žličice ovog sastojka: Dat će mu posebnu aromu i bit će ukusniji

Mnogi ne dodaju ocat kada kuhaju kupus, no on, kao i senf, poboljšava okus i daje jelu određenu kiselost. Ocat se dodaje nakon pola sata kuhanja i dovoljna je samo jedna žlica. Dodate li ga više, kupus može postati prekiseo pa ćete kiselost pokušavati ublažiti šećerom, što nije najbolje rješenje.