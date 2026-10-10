lagani trik
U slatki kupus dodajte dvije žličice ovog sastojka: Dat će mu posebnu aromu i bit će ukusniji
Slatki kupus mnogi vole, ali nije ga baš jednostavno pripremiti tako da bude doista ukusan. Ponekad ispadne previše blag, ponekad mu nedostaje ono nešto pa na kraju dodajemo začine i pokušavamo popraviti okus. No postoji jednostavan trik koji će mu dati posebnu aromu i mnogo bolji okus.
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Dva sastojka koja slatki kupus podižu na višu razinu
Većina kuhara u varivo od kupusa doda meso i krpice od tijesta i tu stane. No postoje dva sastojka koja gotovo svi imamo kod kuće, a koja će ovo jelo učiniti mnogo ukusnijim. Riječ je o senfu i octu, piše krstarica.com.
Senf: dvije žličice pred kraj kuhanja
U slatki kupus pred kraj kuhanja dodajte jednu do dvije žličice senfa, u prahu ili običnog, koji god imate u hladnjaku. Dat će jelu posebnu aromu. Nemojte ga dodavati na početku jer se dugim kuhanjem njegov okus izgubi, a može ostati samo blaga gorčina.
Ocat: jedna žlica nakon pola sata
Mnogi ne dodaju ocat kada kuhaju kupus, no on, kao i senf, poboljšava okus i daje jelu određenu kiselost. Ocat se dodaje nakon pola sata kuhanja i dovoljna je samo jedna žlica. Dodate li ga više, kupus može postati prekiseo pa ćete kiselost pokušavati ublažiti šećerom, što nije najbolje rješenje.
Recept za slatki kupus koji neće razočarati
Sastojci:
Za četiri porcije potrebna vam je jedna glavica svježeg kupusa (oko 1,2 kg), 500 grama govedine ili svinjetine za kuhanje, jedna veća glavica luka, dvije žlice masti ili ulja, žličica mljevene slatke paprike, sol, papar, lovorov list, žlica octa i dvije žličice senfa. Po želji možete dodati i oko 200 grama krpica od tijesta.
Priprema:
Meso pirjajte sa sitno nasjeckanim lukom na masti dok ne pusti tekućinu i dobije boju. Maknite posudu s vatre, dodajte mljevenu papriku kako ne bi zagorjela, zatim dolijte vodu i kuhajte pola sata.
Potom dodajte nasjeckani kupus, lovorov list i žlicu octa te ostavite da lagano kuha dok kupus ne omekša, a listovi ne postanu gotovo prozirni.
Senf dodajte na kraju, kada je jelo gotovo kuhano, a tek nakon toga posolite i popaprite.
Krpice od tijesta skuhajte odvojeno pa ih dodajte izravno u tanjur. To možda djeluje kao nepotreban dodatni posao, ali ako ih kuhate u istom loncu, upit će velik dio tekućine pa ćete sljedećeg dana umjesto sočnog variva imati uglavnom tijesto.
Pogreška zbog koje slatki kupus ostaje bezukusan
Najveći problem nije meso, nego voda. Ako ulijete pun lonac vode, kupus će se kuhati u previše tekućine i okus će biti razvodnjen.
Dodajte samo toliko vode da prekrije sastojke jer svježi kupus tijekom kuhanja i sam pusti tekućinu.
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