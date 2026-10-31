suspendiran predsjednik suda
Dramatična noć u Poljskoj: Predsjednik optužuje vladu za preuzimanje pravosuđa
Poljski predsjednik Karol Nawrocki u subotu je optužio premijera Donalda Tuska za nasilno preuzimanje najvišeg suda u zemlji, nakon što je suspendiran čelnik tog suda, ujedno saveznik prethodne krajnje desno orijentirane vlade.
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Kasno u petak Ustavni sud objavio je da je sutkinja s najdužim stažem, Anna Korwin-Piotrowska suspendirala Bogdana Swieczkowskog, predsjednika suda kojega je imenovao Tuskov prethodnik iz redova tvrde desnice te da je ona sada preuzela upravljanje sudom.
Ovaj potez dodatno je zaoštrio sukob oko kontrole nad pravosuđem između Nawrockog, saveznika prethodne nacionalističke vlasti i proeuropske vlade premijera Donalda Tuska.
"Večeras je u Republici Poljskoj došlo do narušavanja javnog poretka i nasilnog preuzimanja jednog ustavnog tijela", objavio je Nawrocki u priopćenju koje je u subotu rano ujutro ispred zgrade suda pročitao njegov suradnik. Predsjednik se morao vratiti s putovanja u Afriku te je prekinuo let da bi reagirao na novonastalu situaciju.
Nawrocki se uputio izravno u zgradu suda gdje su bile raspoređene jake snage interventne policije, dok je nekoliko stotina prosvjednika zahtijevalo povratak Swieczkowskog na dužnost.
Nawrocki je odmah pozvao na hitne političke konzultacije.
Tusk je putem platforme X poručio da njegova vlada nastoji obnoviti vladavinu prava, za čije je potkopavanje Europska unija optuživala njegove prethodnike – stranku Pravo i pravda.
"Taj je proces težak, ponekad čak i bolan i zahtijeva odlučno djelovanje. Drugog puta nema", napisao je.
Dugotrajan politički spor
Dugotrajan politički spor u pogledu Ustavnog suda praktički je paralizirao tu instituciju, s obzirom na to da proeuropski orijentirana vlada i predsjednik nacionalist odbijaju priznati imenovanja koja je predložila suprotna strana. Spor datira iz 2015. godine, kada je stranka Pravo i pravda pokušala imenovati suce na mjesta koja je prethodna vlada već bila popunila.
Njihovi kandidati stekli su većinu u Ustavnom sudu, dok su kritičari u zemlji i inozemstvu tvrdili da taj sud više ne zadovoljava standarde neovisnog i nepristranog tijela utemeljenog zakonom.
Nakon što je Tuskova koalicija 2023. godine preuzela vlast, obećala je da će obnoviti vladavinu prava i reformirati sud, no Nawrocki, saveznik stranke Pravo i pravda od svog izbora za predsjednika suda 2025. godine poduzimao je sve poteze da bi te napore spriječio.
Ranije ove godine Nawrocki je odbio polaganje prisege za troje od šestero sudaca koje je predložio parlament, dok je Swieczkowski, bivši zamjenik ministra pravosuđa u vrijeme vlasti stranke Pravo i pravda, odbio omogućiti preuzimanje dužnosti sucima koje je izabrala aktualna parlamentarna većina.
Prošli mjesec parlament je u Ustavni sud imenovao Macieja Bereka, saveznika Tuska, što je, kako tvrde kritičari, potkopalo cilj vlade o ponovnoj uspostavi sustava međusobne kontrole i ravnoteže vlasti.
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