Dramatična noć u Poljskoj: Predsjednik optužuje vladu za preuzimanje pravosuđa

Dugotrajan politički spor u pogledu Ustavnog suda praktički je paralizirao tu instituciju, s obzirom na to da proeuropski orijentirana vlada i predsjednik nacionalist odbijaju priznati imenovanja koja je predložila suprotna strana. Spor datira iz 2015. godine, kada je stranka Pravo i pravda pokušala imenovati suce na mjesta koja je prethodna vlada već bila popunila.