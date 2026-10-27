JACEK SIEWIERA
Stručnjak za sigurnost: Imamo još dva mjeseca, na rubu smo rata s Rusijom
Prema riječima poljskog stručnjaka za sigurnost Jaceka Siewiere, NATO se mora pripremiti za nadolazeći sukob s Rusijom. Naime, strahuje od značajne eskalacije hibridnog ratovanja ove zime.
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Mogući napadi mogli bi biti usmjereni prvenstveno na kritičnu infrastrukturu, administrativne objekte i civilne resurse. U razgovoru za poljski Radio ZET, Siewiera je naglasio kako treba očekivati sveobuhvatno intenziviranje hibridnih prijetnji.
Bivši čelnik poljskog Ureda za nacionalnu sigurnost sa zabrinutošću promatra razvoj događaja u nadolazećim mjesecima.
"Jesmo li na rubu sukoba? Vjerujem da jesmo. Njegove temeljne posljedice tek slijede i očitovat će se ove zime", ustvrdio je.
"Hibridno ratovanje je neposredna prijetnja"
Siewiera je napomenuo kako je još prije tri godine upozoravao na potrebu pripreme za mogući sukob. Ističući da je vremenski okvir za djelovanje ograničen, poručio je da "imamo još dva mjeseca."
Prema njegovu mišljenju, hibridno ratovanje koje vodi Rusija predstavlja neposrednu prijetnju sigurnosti Poljske, ali i cijelog NATO-a.
Unatoč napetoj sigurnosnoj situaciji, ovaj stručnjak ne smatra da je jedinstvo zapadnog vojnog saveza ugroženo, pišu njemački mediji.
Odbacio je rasprave o mogućem raspadu NATO saveza, ocijenivši ih pukim političkim manevriranjem. Stoga je isključio mogućnost bilo kakvog raskola unutar NATO-a u slučaju izravnog ruskog napada.
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