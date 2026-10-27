vraćanje migranata
EK sprema velike promjene na granicama: Frontex dobiva nove ovlasti
Europska komisija predložila je u utorak znatno jačanje uloge Frontexa, agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, koji bi, između ostaloga, trebao postati središnji čimbenik u vraćanje nezakonitih migranata.
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“Europa odlučuje tko dolazi u našu Uniju i pod kojim okolnostima. Zbog toga danas predlažemo jačanje Frontexa kako bi mogao pružiti potporu državama članicama kad god i gdje god je to potrebno – uključujući i područje vraćanja migranata”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.
Komisija predlaže jačanje stalnih snaga Frontexa, koji bi postupno u sljedećih 15 godina trebao narasti na 30 tisuća pripadnika, uključujući nove pričuvne snage od 17 tisuća ljudi, koji se mogu rasporediti prema potrebi, odnosno snaga za brzu reakciju u kriznim situacijama koje će se moći rasporediti na vanjskim granicama u vrlo kratkom roku kako bi pomogle državama članicama u brzom rješavanju kriznih situacija.
“Snage za brzu reakciju moći će intervenirati vrlo brzo. Želimo da Frontex bude raspoređen za nekoliko sati, a ne za nekoliko tjedana”, izjavio je povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
Odluku o raspoređivanju snaga može donijeti izvršni direktor Frontexa na zahtjev države članice.
Predlaže se i novi internetski centar za praćenje koji bi trebao pomoći u ranom otkrivanju potencijalnih prijetnji za europske granice. Frontex će imati i poseban koordinacijski centar za vraćanje, koji će moći pomoći u vraćanju neregularnih migranata iz trećih u treće zemlje.
Internetski centar bit će zadužen za praćenje društvenih mreža kako bi se na vrijeme moglo identificirati događaje relevantne za sigurnost vanjskih granica.
Konačnu odluku o ovim prijedlozima donijet će Vijeće EU-a i Europski parlament.
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