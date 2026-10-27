EK sprema velike promjene na granicama: Frontex dobiva nove ovlasti

Komisija predlaže jačanje stalnih snaga Frontexa, koji bi postupno u sljedećih 15 godina trebao narasti na 30 tisuća pripadnika, uključujući nove pričuvne snage od 17 tisuća ljudi, koji se mogu rasporediti prema potrebi, odnosno snaga za brzu reakciju u kriznim situacijama koje će se moći rasporediti na vanjskim granicama u vrlo kratkom roku kako bi pomogle državama članicama u brzom rješavanju kriznih situacija.