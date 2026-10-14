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MEĐUNARODNA POLICIJSKA AKCIJA

Migrante skrivali u kamionima koji su ulazili u Hrvatsku: U BiH uhićena četveročlana skupina

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Hina
|
14. lis. 2026. 22:42
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Ilustracija: Armin Durgut/PIXSELL

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je četiri osobe pod sumnjom da su organizirali krijumčarenje migranata preko granice te zemlje s Hrvatskom, potvrdili su u srijedu iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske čiji su pripadnici i proveli tu akciju u sklopu istrage koju vodi Tužiteljstvo BiH.

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Naveli su kako su tijekom operacije pod kodnim nazivom "Vertigo 2" uhićene četiri osobe, a sve ih se tereti za počinjenje kaznenog djela krijumčarenja ljudi, odnosno organiziranje skupine radi počinjenja kaznenih djela krijumčarenja migranata.

Racije su provedene na području Prijedora i Novog Grada i pri tom je oduzet dokazni materijal.

Tijekom dosadašnje istrage, ustvrdili su iz policije, spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 ilegalnih migranata i to državljana Kine, Turske i Irana na područje zemalja Europske unije.

Krajnje odredište do kojega su trebali doći preko Hrvatske bila je Italija.

Organizirana kriminalna skupina koju su činili uhićeni djelovala je na području BiH od rujna 2025. godine. Migrante koje su pokušavali prokrijumčariti skrivali su u tovarne prostore kamiona koji su prevozili robu preko granice.

Taj je krijumčarski kanal otkriven temeljem međunarodne suradnje u kojoj su sudjelovale policije Hrvatske, Slovenije, Srbije i Italije, a u sve je bio uključen i Europol kroz razmjenu informacija. 

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