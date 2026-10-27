pušten iz Remetinca
Horvatinčić se nagodio: Evo koliko je dobio
Prema nagodbi, dobio je 13 mjeseci zatvora od kojih je pola godine bezuvjetni dio, dok je ostatak kazne od sedam mjeseci s rokom kušnje na tri godine
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Tomislav Horvatinčić izašao je iz Remetinca, doznaje Luka Safundžić za 24sata od njegovog odvjetnika. Izašao je van kao ponovno osuđena osoba.
Tužitelji su tražili dvije godine zatvora, a njegov odvjetnik Fran Olujić ishodio je blažu kaznu. Prema nagodbi, dobio je 13 mjeseci zatvora od kojih je pola godine bezuvjetni dio, dok je ostatak kazne od sedam mjeseci s rokom kušnje na tri godine tijekom kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo.
Horvatinčić je uplatio i po 20.000 eura na račune Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj i Hrvatske lige za borbu protiv raka, te još mora podmiriti 500 eura sudskih troškova, a kako mu je istražni zatvor ukinut, sada čeka poziv suca izvršenja zatvorske kazne kako bi odslužio i preostalih gotovo pet mjeseci bezuvjetnog dijela jer mu se u sankciju uračunava dosadašnjih nešto više od mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru.
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