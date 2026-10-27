Horvatinčić se nagodio: Evo koliko je dobio

Horvatinčić je uplatio i po 20.000 eura na račune Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj i Hrvatske lige za borbu protiv raka, te još mora podmiriti 500 eura sudskih troškova, a kako mu je istražni zatvor ukinut, sada čeka poziv suca izvršenja zatvorske kazne kako bi odslužio i preostalih gotovo pet mjeseci bezuvjetnog dijela jer mu se u sankciju uračunava dosadašnjih nešto više od mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru.