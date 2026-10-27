Oglas

pušten iz Remetinca

Horvatinčić se nagodio: Evo koliko je dobio

author
N1 Info
|
27. lis. 2026. 13:56
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_260926_159382719 (1)
Josip Mikacic/PIXSELL

Prema nagodbi, dobio je 13 mjeseci zatvora od kojih je pola godine bezuvjetni dio, dok je ostatak kazne od sedam mjeseci s rokom kušnje na tri godine

Oglas

Tomislav Horvatinčić izašao je iz Remetinca, doznaje Luka Safundžić za 24sata od njegovog odvjetnika. Izašao je van kao ponovno osuđena osoba.

Tužitelji su tražili dvije godine zatvora, a njegov odvjetnik Fran Olujić ishodio je blažu kaznu. Prema nagodbi, dobio je 13 mjeseci zatvora od kojih je pola godine bezuvjetni dio, dok je ostatak kazne od sedam mjeseci s rokom kušnje na tri godine tijekom kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo.

Horvatinčić je uplatio i po 20.000 eura na račune Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj i Hrvatske lige za borbu protiv raka, te još mora podmiriti 500 eura sudskih troškova, a kako mu je istražni zatvor ukinut, sada čeka poziv suca izvršenja zatvorske kazne kako bi odslužio i preostalih gotovo pet mjeseci bezuvjetnog dijela jer mu se u sankciju uračunava dosadašnjih nešto više od mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
remetinec tomislav horvatinčić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ