Mehanizam EU za prilagodbu ugljika na granicama (CBAM) stupio je na snagu u siječnju 2026. i nameće naknadu za emisije na uvoz čelika, cementa, aluminija, gnojiva, električne energije i vodika. Velika Britanija će pokrenuti vlastiti CBAM od 1. siječnja 2027., koji će obuhvaćati iste sektore, isključujući električnu energiju.