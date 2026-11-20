tri sporazuma
EU i Velika Britanija postigli važne sporazume: Evo što se mijenja od 2028. godine
Velika Britanija i Europska unija postigle su u petak na samitu u Bruxellesu tri sporazuma o daljnjem jačanju uzajamnih veza, 10 godina nakon izlaska te zemlje iz Unije.
Oglas
Britanski premijer Andy Burnham sastao se u petak u Bruxellesu s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom na drugom samitu EU-UK nakon brexita.
Bruxelles i London postigli su u petak sporazume o olakšavanju trgovine hranom, mobilnosti mladih i povezivanju međusobnih sustava trgovanja emisijama.
Ekonomski najznačajniji sporazum, koji bi trebao stupiti na snagu u ožujku 2028., omogućit će prekograničnu trgovinu životinjama, biljkama i srodnim proizvodima, poput kobasica, sira, jabuka ili sjemenki, bez certifikata i kontrola koje su trenutačno potrebne.
Prema sporazumu, Velika Britanija bi se morala uskladiti s pravilima EU o sigurnosti hrane i biljaka, čemu se protive pristaše brexita.
Od 2028. godine trebali bi se povezati sustavi trgovanja emisijama Velike Britanije i Europske unije, čime bi se britanski i europski proizvodi, poput čelika, oslobodili međusobnih graničnih pristojbi na ugljik.
Mehanizam EU za prilagodbu ugljika na granicama (CBAM) stupio je na snagu u siječnju 2026. i nameće naknadu za emisije na uvoz čelika, cementa, aluminija, gnojiva, električne energije i vodika. Velika Britanija će pokrenuti vlastiti CBAM od 1. siječnja 2027., koji će obuhvaćati iste sektore, isključujući električnu energiju.
Dvije strane su se dogovorile da će od siječnja 2030. omogućiti mladima iz Velike Britanije i EU-a, u dobi od 18 do 31 godine, da rade ili studiraju do tri godine.
Još nema dogovora o visini školarina. Europska unija traži da europski studenti plaćaju istu školarinu kao i domaći na britanskim sveučilištima, a ne prema međunarodnim cijenama koje su oko tri puta veće.
London zasad nudi "značajno smanjene" školarine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je na konferenciji za novinare izjavila kako je uvjerena da će se postići dogovor o školarinama.
U zajedničkoj izjavi sa samita navodi se da će Britanija i EU riješiti to pitanje u roku od šest mjeseci.
Britanski premijer Andy Burnham je na konferenciji za novinare rekao da postignuti sporazumi "izravno rješavaju najveće probleme, poput cijena hrane i energije, visokih troškova poslovanja, niskog gospodarskog rasta i izazova mladih ljudi".
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je istaknuo da Europa ostaje otvorena za “najtješnje moguće odnose" s Ujedinjenim Kraljevstvom te je istaknuo nekoliko područja u kojima namjeravaju ojačati postojeća partnerstva u budućnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas