Sandro Gozi
Eurozastupnici podržali povratak Britanije u EU: "Brexit je bio katastrofa"
Europski parlament podržao bi ponovni ulazak Ujedinjenog Kraljevstva u Europsku uniju kada bi London odlučio ponovno se pridružiti europskom bloku, izjavio je u ponedjeljak Sandro Gozi, predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom.
Uoči nove rasprave o budućnosti odnosa Britanije i Europske unije, Gozi je za Politico rekao kako bi takvu odluku podržala većina eurozastupnika, i to u različitim političkim skupinama.
Prema njegovim riječima, čak i politička desnica mora uzeti u obzir da je izlazak iz Europske unije bio pogrešna odluka. Brexit je opisao kao "katastrofu", ističući da bi povratak Ujedinjenog Kraljevstva u EU predstavljao pobjedu progresivnih političkih snaga nad nacionalizmom.
Takav bi potez, smatra Gozi, pokazao da budućnost Europe nije u povratku nacionalnim granicama, nego u zajedničkoj suradnji i izgradnji budućnosti.
Gozi je to izjavio tijekom posjeta Londonu, gdje sudjeluje na godišnjem sastanku britanskih i europskih parlamentaraca. Pozdravio je i odluku Andyja Burnhama da ponovno otvori raspravu o Brexitu i budućim odnosima s Europskom unijom.
Britanija preispituje posljedice Brexita
Marsha de Cordova, predsjednica britanskog izaslanstva pri Europskom parlamentu, nedavni sastanak na vrhu EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva ocijenila je prvim korakom prema pronalaženju novog smjera u odnosima dviju strana.
Odbacila je kritike da Burnham svojim istupima produbljuje podjele unutar Laburističke stranke i britanske vlade. Istaknula je kako premijer i ministar vanjskih poslova imaju pravo otvoriti raspravu o približavanju Europskoj uniji.
Prema njezinim riječima, danas postoje konkretni dokazi o posljedicama Brexita, kojih nije bilo u vrijeme referenduma i neposredno nakon njega. Britanci su, smatra, u međuvremenu mogli vidjeti što je izlazak iz Unije donio njihovoj zemlji.
Oboje europskih dužnosnika doveli su u pitanje i političke uvjete koje su laburisti postavili uoči parlamentarnih izbora 2024. godine. Njima se isključuje mogućnost ponovnog ulaska u EU, ali i povratka u jedinstveno tržište i carinsku uniju te ponovnog uvođenja slobode kretanja.
Gozi smatra da su ti uvjeti već izgubili važnost zbog sve intenzivnije rasprave o budućim odnosima s Unijom. De Cordova pak upozorava da su doneseni u bitno drukčijim okolnostima te da će ih u nekom trenutku biti potrebno ponovno razmotriti.
Burnham će govoriti o posljedicama izlaska iz EU-a
Britanski premijer Andy Burnham u ponedjeljak navečer trebao bi održati govor u kojem će, prema najavama, ustvrditi da je Ujedinjeno Kraljevstvo izlaskom iz Europske unije izgubilo više nego što je dobilo.
Burnham je raspravu o budućnosti odnosa s EU-om otvorio još na stranačkoj konferenciji u rujnu. Ipak, zasad namjerava zadržati laburističke uvjete protiv povratka u Uniju, jedinstveno tržište i carinsku uniju te ponovnog uvođenja slobode kretanja. Time želi pokazati da se približavanju Europi pristupa postupno.
Njegov govor dolazi uoči sastanka predstavnika EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva u Bruxellesu u petak. Dvije strane ondje žele postići dogovore o trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, mobilnosti mladih te trgovini električnom energijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare