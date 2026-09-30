Britanski premijer: Trebamo razmotriti povratak u EU

"Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti, ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kojem treba ostati", rekao je Burnham. "Možemo razmotriti ono što je George Osborne rekao o carinskoj uniji. Možemo razmotriti ono što su Liberalni demokrati na svojoj konferenciji rekli o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja."