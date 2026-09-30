"BREXIT JE DONIO ŠTETU"
Britanski premijer: Trebamo razmotriti povratak u EU
Britanski premijer Andy Burnham izjavio je u srijedu da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Europskom unijom, uključujući u konačnici i povratak u EU, dok pojačava nastojanja za obnovu veza s Europom.
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Govoreći za BBC nakon što je na godišnjoj konferenciji Laburističke stranke rekao da je Brexit "donio više štete nego koristi", Burnham je kazao da bi Britanija trebala razmotriti različite modele dugoročnog odnosa s Europom i odlučiti koji joj nudi najbolji put naprijed.
"Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti, ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kojem treba ostati", rekao je Burnham. "Možemo razmotriti ono što je George Osborne rekao o carinskoj uniji. Možemo razmotriti ono što su Liberalni demokrati na svojoj konferenciji rekli o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja."
Osborne, bivši konzervativni ministar financija, zagovarao je ulazak Britanije u carinsku uniju s EU-om, dok su Liberalni demokrati pozvali na povratak Britanije na jedinstveno europsko tržište.
Burnham je rekao da bi mogućnosti trebalo procijeniti prema tome "što je izvedivo", te koje su prednosti i nedostaci svake od njih.
"Brexit je donio više štete nego koristi"
Velika Britanija je 2016. glasala za izlazak iz Europske unije, čime je okončano više od četiri desetljeća članstva i započelo višegodišnje razdoblje političkih previranja, tijekom kojeg su se vlade koje su se smjenjivale morale nositi s gospodarskim i diplomatskim posljedicama te odluke.
Burnham je ranije u utorak rekao da će na britansko-europskom summitu u studenome iznijeti mogućnosti za dugoročni odnos Britanije s EU-om. Burnham, koji je u srpnju zamijenio Keira Starmera, već je ranije rekao da bi volio da se Britanija za njegova života ponovno pridruži Europskoj uniji.
Ustvrdio je i da si zemlja ne može priuštiti još jedno desetljeće neizvjesnosti oko tog pitanja. "Želim biti potpuno jasan i reći ću to otvoreno: Brexit je donio više štete nego koristi", rekao je. "Pitanje je, dakle, što ćemo učiniti u vezi s tim?"
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