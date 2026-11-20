stigao odgovor
Hrstić: Ako Kekin želi pomoći, neka je Tomašević predloži za predsjednicu Upravnog vijeća bolnice Sveti Ivan!
Ministrica zdravstva Irena Hrstić reagirala je na prozivke saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin.
Podsjetimo, Ivana Kekin za N1 je komentirajući izvješća pravobraniteljice od 2017. do 2025. vezan uz rad psihijatrijskih bolnica, rekla:
"Te preporuke se ponavljaju iz godine u godinu i to je ogroman problem koji se ne rješava. A ministrica kaže da inspekcije u drugim psihijatrijskim bolnicama nisu potrebne. S mnogo se ne slažem s njom, ali to je najstrašnija njena rečenica otkad je preuzela ministarsku poziciju."
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"Generalizacija nepravedna i uvredljiva prema ljudima"
"Žao mi je što se jedan ovako tragičan slučaj koristi za političke obračune i stvaranje dojma da u hrvatskoj psihijatriji ništa ne funkcionira.
Slučaj Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan mora se do kraja rasvijetliti, a odgovornost utvrditi na svim razinama - od neposrednih počinitelja do onih koji su upravljali ustanovom. Međutim, ne mogu prihvatiti da se, umjesto rasprave o konkretnoj odgovornosti upravljačkih struktura koje je imenovala gradska vlast predvođena Možemo!, sada pokušava diskreditirati cjelokupan zdravstveni sustav.
Kolegicu Ivanu Kekin, koja je i sama psihijatrica, koja je do prije saborskog mandata radila u KBC-u Zagreb upravo na psihijatrijskom odjelu, pitam smatra li doista opravdanim da se zbog ovako teškog slučaja u jednoj ustanovi dovodi u pitanje stručnost i predanost tisuća zdravstvenih djelatnika, psihijatara, medicinskih sestara i tehničara koji svakodnevno odgovorno skrbe o jednoj od najranjivijih skupina pacijenata? Smatram da je takva generalizacija nepravedna i uvredljiva prema tim ljudima.
"Očekujem i konkretne stručne odgovore"
Od kolegice Kekin, psihijatrice, očekujem i konkretne stručne odgovore. Koji protokoli ne valjaju? Koje procedure treba mijenjati? Koje je inicijative i konkretne prijedloge za sveobuhvatno unapređenje psihijatrijske skrbi pokrenula kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo? Očekujem odgovore.
Ne može se političkim prozivanjem cijelog sustava skretati pozornost s odgovornosti onih koji su imenovali Upravno vijeće i ravnateljicu bolnice Sveti Ivan, te sa pročelnice gradskog ureda za zdravstvo i socijalnu skrb koja koordinira cjelokupni sustav zdravstva Grada Zagreba. Upravo na ta pitanja gradska vlast mora dati jasne odgovore.
Ako kolegica Kekin želi konkretno pomoći, pozivam gradonačelnika Tomaševića da je predloži za predsjednicu Upravnog vijeća bolnice Sveti Ivan, a nju da tu odgovornost prihvati. To bi bila prilika da svoje stručno znanje i političke prijedloge pretoči u konkretne rezultate.
"Moj je prioritet utvrđivanje odgovornosti i unapređenje sustava"
Za razliku od političkih polemika, moj je prioritet utvrđivanje odgovornosti i unapređenje sustava. Već smo razgovarali s predstavnicima strukovnih komora, a u ponedjeljak, budući da je završen inspekcijski nadzor, odlazim na radni sastanak s vršiteljicom dužnosti ravnateljice bolnice Sveti Ivan. Očekujem i gradonačelnika da se pridruži.
Otvorena sam za svaki stručan i konstruktivan prijedlog. Ali ne prihvaćam da se politička odgovornost za upravljanje jednom ustanovom prikriva optuživanjem svih onih koji svoj posao obavljaju stručno, savjesno i odgovorno.
Pacijenti i njihove obitelji zaslužuju istinu, odgovornost i sigurnost zdravstvene skrbi, zdravstveni djelatnici poštovanje, struka dignitet a ne političku diskreditaciju i stigmatizaciju", priopćila je ministrica.
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