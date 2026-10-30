sumnja se na Sjevernu Koreju
Najveća hakerska pljačka u povijesti: Ukradeno više od šest milijardi dolara
Hakeri su u četvrtak ukrali više od šest milijardi dolara u kriptovalutama, čime su srušili rekord za najveću krađu te vrste u povijesti, a više istražitelja sumnja da iza napada stoji Sjeverna Koreja.
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Do četvrtka navečer po američkom vremenu skupina tvrtki koje posluju s kriptovalutama uspjela je zamrznuti oko tri milijarde dolara ukradenih sredstava, dok se istodobno vodila intenzivna utrka s hakerima kako bi se pronašao i stavio pod kontrolu ukradeni digitalni novac.
Hakeri su provalili u digitalne novčanike na Binanceu, najvećoj svjetskoj burzi kriptovaluta, piše CNN.
Binance je kasno u četvrtak objavio da početna istraga pokazuje kako je napad izveden preko prijenosnog računala jednog inženjera, što je "napadaču omogućilo pristup servisnom kontejneru i pokretanje neovlaštenih transakcija povlačenja sredstava”.
Iz Binancea su poručili da će "pokriti sve gubitke” iz sredstava tvrtke i posebnog fonda za hitne slučajeve, dodajući da su "sredstva korisnika sigurna”.
Burza kriptovaluta također je priopćila da je "privremeno obustavila uplate i isplate dok se ne dovrše sigurnosne provjere, opozvala autorizaciju kompromitirane adrese te angažirala policiju i partnere specijalizirane za analizu blockchaina kako bi pratili i vratili ukradena sredstva”.
Najveći hakerski napad u povijesti
Analitičari su ostali zatečeni razmjerima krađe.
"Ovo je najveći hakerski napad u povijesti”, izjavio je za Reuters Aravind Srinivasan, voditelj odjela za sustavno izvanburzovno trgovanje (OTC) u velikoj tvrtki za trgovanje kriptovalutama GSR.
Tvrtka TRM Labs, specijalizirana za praćenje transakcija kriptovaluta, pripisala je krađu elitnoj sjevernokorejskoj hakerskoj jedinici, na temelju "čvrstih obavještajnih podataka prikupljenih analizom blockchaina i izvan njega”.
Pangolin Intelligence, još jedna tvrtka za praćenje blockchain transakcija sa sjedištem u Singapuru, također je priopćila da vjeruje kako iza krađe stoji sjevernokorejska hakerska jedinica.
"Do tog smo zaključka došli analizom aktivnosti na blockchainu povezanih s ovim napadom i njihovim uspoređivanjem s informacijama prikupljenima tijekom prethodnih poznatih incidenata u koje je bila uključena sjevernokorejska kibernetička jedinica”, rekao je analitičar Pangolin Intelligencea, koji je zbog zaštite privatnosti želio ostati anoniman.
"Mislim da je igra mačke i miša tek počela”, rekao je analitičar za CNN, dodajući kako je Sjeverna Koreja vjerojatno spremna iskoristiti mrežu organizacija za pranje novca kako bi pokušala unovčiti ukradena sredstva.
Chainalysis, još jedna tvrtka specijalizirana za praćenje kriptovaluta, priopćila je da prati kretanje ukradenih sredstava kroz više blockchain mreža, uključujući Bitcoin i Ethereum.
Glasnogovornik Chainalysisa rekao je za CNN da tvrtka s „visokim stupnjem sigurnosti” vjeruje kako iza napada stoji Sjeverna Koreja.
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