Najveća hakerska pljačka u povijesti: Ukradeno više od šest milijardi dolara

"Do tog smo zaključka došli analizom aktivnosti na blockchainu povezanih s ovim napadom i njihovim uspoređivanjem s informacijama prikupljenima tijekom prethodnih poznatih incidenata u koje je bila uključena sjevernokorejska kibernetička jedinica”, rekao je analitičar Pangolin Intelligencea, koji je zbog zaštite privatnosti želio ostati anoniman.