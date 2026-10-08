OZLIJEĐENO IH JE 18
FOTO / Rusi izveli monstruozni napad: Na autobusnoj stanici u Kramatorsku ubijena su 33 civila
U ruskom zračnom napadu na autobusnu stanicu u ukrajinskom gradu Kramatorsku u Donjeckoj oblasti poginule su 33 osobe, dok ih je još 18 ozlijeđeno.
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Napad je izveden jutros navođenom bombom, a informacije o broju žrtava objavio je guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin.
Prema prvim dostupnim podacima, u napadu su pogođena dva autobusa. Filaškin je na Telegramu objavio fotografije posljedica bombardiranja, na kojima se može vidjeti najmanje jedan autobus koji je potpuno izgorio, prenosi Kyiv Independent.
"Rusija donosi smrt na ukrajinsku zemlju. Napada naše gradove, ubija naše ljude i svakim danom gomila svoje zločine", poručio je guverner.
Today, russians killed 30 people in Kramatorsk in an instant and injured another 18 in a targeted strike on a public bus. Russia deliberately disregards every conceivable rule of warfare and the norms of international humanitarian law. It chooses targets where it can kill as many people as possible. This is not a war. This is genocide.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) October 8, 2026
Nakon napada vojne uprave Kramatorska i obližnjeg Slavjanska donijele su odluku o potpunoj obustavi javnog prijevoza. Filaškin je optužio ruske snage da namjerno napadaju civilno stanovništvo, tvrdeći da su autobusi s putnicima posebno ranjive mete.
"Rusi ciljaju civile. Autobus pun putnika za njih je privlačna meta upravo zato što jednim pogotkom mogu ubiti što više ljudi", izjavio je.
Napad na Kramatorsk uslijedio je nakon niza ruskih udara na druga područja Donjecke oblasti. Prema podacima regionalnih vlasti, do jutarnjih sati u tim su napadima poginule još četiri osobe, a šest ih je ozlijeđeno.
Ruska vojska tijekom prethodna 24 sata ukupno je 31 put granatirala naseljena mjesta u Donjeckoj oblasti. Istodobno je iz područja uz prvu crtu bojišnice evakuirano 256 stanovnika, uključujući 32 djece.
❤️🩹 33 KILLED, 18 INJURED IN RUSSIAN STRIKE ON PASSENGER BUS IN KRAMATORSK, DONETSK OBLAST, STATE EMERGENCY SERVICE SAID. The attack sparked fires in two buses and the surrounding area. Emergency crews assisted the wounded and extinguished the fires. 📷 DSNS/Telegram https://t.co/TVxMW20NaX— Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) October 8, 2026
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je i o velikom noćnom napadu bespilotnim letjelicama. Prema njegovim navodima, Rusija je tijekom noći na 8. listopada prema Ukrajini lansirala 142 drona tipa Shahed, od kojih su 82 bila opremljena mlaznim pogonom. Ukrajinska protuzračna obrana tvrdi da je uspjela srušiti ili elektroničkim djelovanjem onesposobiti ukupno 126 dronova.
Današnji napad nije prvi slučaj u kojem je autobus s putnicima bio pogođen u Kramatorsku. Gradsko vijeće podsjetilo je da su ruske snage 2. listopada, oko sedam sati ujutro, FPV dronom napale putnički autobus koji je prometovao na redovnoj gradskoj liniji.
U tom su napadu ozlijeđene dvije osobe. Gradske vlasti tada su potvrdile da je autobus u trenutku udara prevozio putnike.
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