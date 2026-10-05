NOVA GENERACIJA
Kako novi ruski dronovi stvaraju Ukrajincima veliku prijetnju: "Teže ih je srušiti"
Rusija posljednjih tjedana sve intenzivnije koristi novu generaciju mlaznih napadačkih dronova u napadima na Kijev, a njihove veće brzine i mogućnosti predstavljaju ozbiljan izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu.
Među njima se posebno ističe Geran-5, ruski mlazni dron koji izgledom i karakteristikama više podsjeća na jeftinu krstareću raketu nego na starije bespilotne letjelice izvedene iz iranskog Shaheda.
Novi dronovi lete više i brže te ih je znatno teže srušiti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krajem rujna rekao je da ukrajinske snage trenutačno uspijevaju oboriti oko 57 posto ruskih mlaznih dronova, što je ocijenio nedovoljnim, prenosi Kyiv Independent.
"Geran-5 znatno je teža meta za presretanje od Gerana-4 ili bilo koje prethodne generacije ruskih dronova", rekao je za Kyiv Independent visoki inženjer jedne obrambene kompanije, koji je zbog osjetljivosti svojeg posla želio ostati anoniman.
Prema njegovim riječima, Geran-5 leti oko 150 kilometara na sat brže od Gerana-4. Zbog toga ukrajinski presretački dronovi više ne mogu jednostavno sustizati metu sa stražnje strane, nego je moraju pokušati presresti sprijeda, što je mnogo složeniji zadatak.
Napadaju škole, trgovine i bolnice
Rusija mlazne dronove prema Kijevu šalje u valovima, a među pogođenim ciljevima posljednjih tjedana bili su škole, trgovački centri, telekomunikacijska infrastruktura, podatkovni centri, benzinske postaje i zdravstvene ustanove.
Napadi su promijenili i svakodnevni život stanovnika ukrajinske prijestolnice. Dok su se veliki ruski napadi tijekom većeg dijela rata uglavnom događali noću, novi dronovi pojavljuju se iznad grada tijekom cijelog dana.
Rusija je posljednjih tjedana znatno povećala njihovu uporabu. Pukovnik Jurij Ihnat, načelnik Odjela za komunikacije Zapovjedništva ukrajinskih zračnih snaga, rekao je da u pojedinim napadima mlazni dronovi čine čak dvije trećine svih bespilotnih letjelica koje Rusija lansira tijekom dana.
Ukrajinske obavještajne službe procjenjuju da Rusija trenutačno može proizvesti oko 3000 mlaznih dronova Geran-4 i Geran-5 mjesečno, a Moskva nastoji dodatno povećati proizvodnju.
Problem za Ukrajinu je to što metode razvijene za rušenje starijih ruskih dronova s klipnim motorima, poput mobilnih protuzračnih timova i jeftinijih presretačkih dronova, više nisu jednako učinkovite.
Ukrajina zbog toga za rušenje novih dronova koristi i borbene zrakoplove MiG-29, američke F-16 i francuske Mirage 2000. Ihnat je u rujnu upozorio da nedostatak raketa zrak-zrak prisiljava ukrajinske pilote da preuzimaju dodatne rizike i dronove pokušavaju rušiti avionskim topovima.
To zahtijeva vrlo precizno manevriranje jer se mete kreću brzinama većim od 400 kilometara na sat.
Jeftinija alternativa krstarećim raketama
Geran-5 razlikuje se i izgledom od svojih prethodnika. Dok stariji Geran-3 i Geran-4 imaju aerodinamični oblik sličan starijim ruskim dronovima izvedenima iz iranskog Shaheda, Geran-5 ima cjevasti trup i znatno više podsjeća na klasičnu krstareću raketu.
Fabian Hoffmann, viši istraživač Norveškog instituta za obrambene studije, opisuje ga upravo kao svojevrsnu jeftinu krstareću raketu.
Takvo oružje nalazi se između relativno jeftinih dronova s klipnim motorima i mnogo skupljih, sofisticiranih krstarećih i balističkih projektila.
Geran-5 skuplji je od starijih ruskih dronova. Procjenjuje se da samo njegov mlazni motor iz kineskog uvoza stoji oko 40.000 dolara, dok cijeli dron vrijedi oko 115.000 dolara. Stariji modeli s klipnim motorima mogu stajati oko 30.000 dolara.
Upravo bi ovisnost o kineskim motorima mogla biti jedna od najvećih slabosti ruskog programa jer ih Rusija zasad nije sposobna samostalno masovno proizvoditi.
Unatoč tome, Geran-5 i dalje je višestruko jeftiniji od klasičnih krstarećih raketa, što Rusiji omogućuje da ih proizvodi i lansira u velikom broju.
Dron, prema procjenama ukrajinske vojne obavještajne službe, nosi bojnu glavu mase oko 90 kilograma. Za usporedbu, ruska krstareća raketa 9M728 Iskander-K, čija se cijena procjenjuje na oko 1,5 milijuna dolara, nosi bojnu glavu mase oko 480 kilograma. Krstareća raketa H-101 može nositi do 800 kilograma, a procjenjuje se da stoji oko dva milijuna dolara.
Ukrajina traži odgovor
Nova prijetnja pokrenula je još jednu tehnološku utrku između Rusije i Ukrajine. Ukrajinske kompanije rade na novim presretačkim dronovima sposobnima za borbu protiv znatno bržih ruskih letjelica.
Serhij Sternenko, stručnjak za ratovanje dronovima, upozorio je da trenutačno još ne postoji učinkovito rješenje koje bi se moglo masovno proizvoditi u potrebnim količinama.
Ukrajina zato razvija i vlastite mlazne presretačke dronove. Model Alexa Spatium uveden je u uporabu 21. kolovoza, prema podacima ukrajinskog Ministarstva obrane.
Ukrajinska sigurnosna služba SBU razvija još jedan mlazni presretač, a Zelenski je u rujnu objavio snimku na kojoj ta letjelica uspješno ruši Geran-5. Njemačka obrambena kompanija Quantum Systems također radi na mlaznom sustavu za presretanje nazvanom SPICE.
No masovna proizvodnja takvog oružja mogla bi otvoriti novi problem. Ukrajina, poput Rusije, nema dovoljnu domaću proizvodnju odgovarajućih mlaznih motora.
Hoffmann smatra da će Kijev zato u velikoj mjeri ovisiti o dobavljačima iz SAD-a, Europe, Tajvana i Kine. Za proizvodnju presretača u velikom broju bit će potrebna stabilna opskrba motorima iz inozemstva ili pokretanje njihove licencirane proizvodnje u samoj Ukrajini.
Ruski mlazni dronovi u međuvremenu već mijenjaju svakodnevicu Kijeva. Umjesto velikih noćnih napada nakon kojih bi se život tijekom dana relativno normalizirao, prijetnja sada traje gotovo neprekidno. Novi dronovi mogu se pojaviti iznad grada tijekom odlaska na posao, radnog vremena ili poslijepodneva, zbog čega se granica između relativno mirnog dana i ratne noći sve više gubi.
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