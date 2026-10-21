Francuska strahuje od novih nereda: Macron poslao oštro upozorenje

Macron je u srijedu rekao da će svi koji pokušaju izazvati nered na predstojećim prosvjedima biti u tome spriječeni. Premijer Sébastien Lecornu se u međuvremenu sastao s čelnicima sindikata, nastojeći ublažiti jednu od najtežih kriza s kojima se Francuska suočila posljednjih godina.