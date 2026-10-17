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protiv visokih troškova

FOTO / Kaos na ulicama Francuske: Prosvjednici razbijali izloge, policija odgovorila suzavcem

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Hina
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17. lis. 2026. 15:50
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Abdul Saboor/REUTERS

Policija je upotrijebila suzavac i palice protiv prosvjednika u francuskim gradovima Parizu, Lyonu i Strasbourgu tijekom nacionalnog dana prosvjeda protiv visokih troškova života, priopćilo je u subotu Ministarstvo unutarnjih poslova.

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Turistički ured francuskoga grada Lyona zapaljen je u subotu tijekom prosvjeda, izvijestila je televizijska postaja BFMTV.

U Marseilleu su prosvjednici pokušali provaliti u policijsku postaju i pljačkali trgovine, priopćilo je ministarstvo.

Prema podacima pariške policijske prefekture, oko 100 osoba uhićeno je zbog nošenja oružja i drugih zabranjenih predmeta.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je građane u petak navečer da prosvjeduju mirno.

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Abdul Saboor/REUTERS

Ministarstvo unutarnjih poslova do podneva je zabilježilo 140 prosvjednih akcija diljem zemlje, na kojima je sudjelovalo 32.800 ljudi. Ministarstvo je izvijestilo da je do tada u cijeloj zemlji uhićeno 166 osoba.

Očekuje se da će diljem Francuske prosvjedovati do 170.000 ljudi, od čega između 30.000 i 60.000 samo u Parizu.

Marševi su planirani za  poslijepodnevne sate u subotu u Parizu i brojnim drugim gradovima.

Studenti, sindikalisti i preostali pripadnici pokreta Žutih prsluka udružili su se kako bi izrazili nezadovoljstvo visokim cijenama i sve krhkijim francuskim društvenim modelom.

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Abdul Saboor/REUTERS

Prvi val prosvjeda počeo je prošli mjesec u srednjim školama u siromašnim sjevernim predgrađima Pariza, gdje se nezadovoljstvo zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih objekata brzo pretvorilo u nacionalni pokret protiv nejednakosti, nedovoljnog javnog financiranja i pada standarda.

Prosvjedi dolaze u teškom trenutku za Francusku, dok predsjednik Macron ulazi u završnu fazu svog predsjedničkog mandata, iza sebe ostavljajući polarizirano biračko tijelo i rascjepkanu domaću političku scenu.

Teme
francuska pariz

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