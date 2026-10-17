protiv visokih troškova
FOTO / Kaos na ulicama Francuske: Prosvjednici razbijali izloge, policija odgovorila suzavcem
Policija je upotrijebila suzavac i palice protiv prosvjednika u francuskim gradovima Parizu, Lyonu i Strasbourgu tijekom nacionalnog dana prosvjeda protiv visokih troškova života, priopćilo je u subotu Ministarstvo unutarnjih poslova.
Oglas
Turistički ured francuskoga grada Lyona zapaljen je u subotu tijekom prosvjeda, izvijestila je televizijska postaja BFMTV.
U Marseilleu su prosvjednici pokušali provaliti u policijsku postaju i pljačkali trgovine, priopćilo je ministarstvo.
Prema podacima pariške policijske prefekture, oko 100 osoba uhićeno je zbog nošenja oružja i drugih zabranjenih predmeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je građane u petak navečer da prosvjeduju mirno.
Ministarstvo unutarnjih poslova do podneva je zabilježilo 140 prosvjednih akcija diljem zemlje, na kojima je sudjelovalo 32.800 ljudi. Ministarstvo je izvijestilo da je do tada u cijeloj zemlji uhićeno 166 osoba.
Očekuje se da će diljem Francuske prosvjedovati do 170.000 ljudi, od čega između 30.000 i 60.000 samo u Parizu.
Marševi su planirani za poslijepodnevne sate u subotu u Parizu i brojnim drugim gradovima.
Studenti, sindikalisti i preostali pripadnici pokreta Žutih prsluka udružili su se kako bi izrazili nezadovoljstvo visokim cijenama i sve krhkijim francuskim društvenim modelom.
Prvi val prosvjeda počeo je prošli mjesec u srednjim školama u siromašnim sjevernim predgrađima Pariza, gdje se nezadovoljstvo zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih objekata brzo pretvorilo u nacionalni pokret protiv nejednakosti, nedovoljnog javnog financiranja i pada standarda.
Prosvjedi dolaze u teškom trenutku za Francusku, dok predsjednik Macron ulazi u završnu fazu svog predsjedničkog mandata, iza sebe ostavljajući polarizirano biračko tijelo i rascjepkanu domaću političku scenu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas