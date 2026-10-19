Rakić o nasilnim prosvjedima u Francuskoj: 10 godina Macron nije čuo građane, dug je stigao na naplatu

"U samom Prizu predgrađa su zatvorene cjeline, teško se provodi asimilacija, tamo i policija teško zalazi. Imate čahure iz kojih je nemir lako moguć u zapaljivoj situaciji. Ljudi su bijesni jer loše žive, studenti i školarci upozoravaju na katastrofalno stanje u školama, nemaju profesora,... Ako se nešto valja tri tjedna, a vi niste u startu krenuli s rješenjima, ona se u to uključuju razne snage. Macron ne odgovara na pitanja kako će se to riješiti, ne zna kako će se ovo zaustaviti, nema odgovora na pitanje kako će se kompezirati onima čija je imovina stradala u prosvjedima. Stalno govori općenito. Nudi gradovima da mogu uvesti privremene zabrane izlaska na ulice, ali nema datuma kad će se početi razgovarati. Ničeg konkretnog nema, vatru pokušava ugasiti na brzinu, a to teško ide jer se puno toga nakupilo", upozorila je Rakić.