"PARALELNI ŽIVOT"
Rakić o nasilnim prosvjedima u Francuskoj: 10 godina Macron nije čuo građane, dug je stigao na naplatu
Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, komentirala je val nasilnih prosvjeda u Francuskoj, koje su započeli učenici i studenti traže bolje uvjete života i obrazovanja, ali se šire zbog sve većeg nezadovoljstva građana uvjetima života u jednoj od najmoćnijih zemalja EU-a
"Plodno tlo za ove velike prosvjede je neučinkovitost same vlade i stavljanje u drugi i treći plan onog što se događa u vlastitoj zemlji. 10 godina Emmanuel Macron nije čuo svoje građane, mlade i sve druge stavljao je u drugi plan. Krenulo je su 2018. sa Žutim prslucima koji su prosvjedovali zbog pada životnog standarda i siromašenja i to mu je trebao biti signal za uzbunu. Nikad nije jasno rekao kako će riješiti rast troškova života, angažirao se oko rata u Ukrajini, za koji se izdvajaju ogromna sredstva u svim zemljama Europske unije, a da biste to dali, morate rezati kod kuće - na obrazovanju, socijalnim pravima., zdravstvu i to mu se sad vraća", naglasila je istaknuta vanjskopolitička novinarka i urednica Mirjana Rakić.
"Paralelni život"
Dodala je kako Macron vodi "paralelni život", poput Francoisa Mitteranda - angažiran je na međunarodnom planu i oko Europske unije, a francuski dug je sve veći i ljudi jedva spajaju kraj s krajem.
"U samom Prizu predgrađa su zatvorene cjeline, teško se provodi asimilacija, tamo i policija teško zalazi. Imate čahure iz kojih je nemir lako moguć u zapaljivoj situaciji. Ljudi su bijesni jer loše žive, studenti i školarci upozoravaju na katastrofalno stanje u školama, nemaju profesora,... Ako se nešto valja tri tjedna, a vi niste u startu krenuli s rješenjima, ona se u to uključuju razne snage. Macron ne odgovara na pitanja kako će se to riješiti, ne zna kako će se ovo zaustaviti, nema odgovora na pitanje kako će se kompezirati onima čija je imovina stradala u prosvjedima. Stalno govori općenito. Nudi gradovima da mogu uvesti privremene zabrane izlaska na ulice, ali nema datuma kad će se početi razgovarati. Ničeg konkretnog nema, vatru pokušava ugasiti na brzinu, a to teško ide jer se puno toga nakupilo", upozorila je Rakić.
Le Pen ili Melenchone? Tko god pobijedi, naći će se u neobranom grožđu
Dodala je i kako Macron čeka kraj mandata - za šest mjeseci su predsjednički izbori u Francuskoj na kojima se on više ne može kandidirati. On čeka kraj mandata, za šest mjeseci su izbori.
"Tko god osvojio vlast na ti izborima, bila to Marine Le Pen ili Jean-Luc Melenchone, naći će se u nebranom grožđu. Javni dug Francuske dosegnuo je plafon i neće biti dovoljna samo antiimigracijska politika, koju zagovara Le Pen, niti antikapitalistička politika, koju zagovara Melenchone", istaknula je Rakić.
Smatra kako bi Macron trebao dati neku "injekciju Francuskoj da se vidi da predsjednik nešto može, ali nije on Donald Trump da može direktno dogovoriti rusku naftu s Vladimirom Putinom". Prosvjedi mladih ne jenjavaju, a u narednim tjednima najavljeni su i veliki prosvjedi i sindikata i Žutih prsluka, a Macron ne pokazuje sposobnost da to riješi.
Upozorila je da izbori dogodine čekaju šest velikih zemalja EU-a, a da u Bruxellesu nemaju odgovora na unutarnje probleme. K tomu, veliki je pritisak u mnogim, zemljama članicama da se prestane financirati obrana Ukrajine u postojećem obimu.
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