"manipulacija informacijama"
Macron eksplodirao zbog Trumpa i Netanyahua: "Neprihvatljivi, glupi komentari!"
"Došlo je do strane manipulacije informacijama, što je dovelo do neprihvatljivih, pa čak i glupih komentara mnogih, uključujući strane čelnike“, rekao je francuski predsjednik novinarima u Dohi nakon posjeta zemljama Perzijskog zaljeva.
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu, 21. listopada, kritizirao je svjetske čelnike zbog „glupih“ komentara o neredima koji su izbili na marginama prosvjeda u Francuskoj, očito ciljajući na američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
U subotu je, na marginama prosvjeda održanih diljem zemlje zbog sve većih troškova života, izbilo jedno od najtežih urbanih nasilja koje je Francuska doživjela posljednjih godina, piše Le Monde.
Macron je izjavio da strani čelnici napadaju Francusku u kontekstu predstojećih izbora u vlastitim zemljama te dodao da su na njih utjecale lažne snimke nereda izrađene uz pomoć umjetne inteligencije.
„Došlo je do strane manipulacije informacijama, što je dovelo do neprihvatljivih, pa čak i glupih komentara mnogih, uključujući strane čelnike“, rekao je Macron novinarima u Dohi nakon posjeta zemljama Perzijskog zaljeva.
Nije izravno spomenuo Trumpa ni Netanyahua. Međutim, američkog predsjednika u studenome očekuju važni izbori za Kongres, dok se izraelski premijer ovog mjeseca suočava s izborima na kojima će se boriti za politički opstanak.
Macron je rekao da su čelnici koji vode predizborne kampanje ponavljali sadržaje generirane umjetnom inteligencijom, „ponekad i lakovjerno“.
Netanyahu je u utorak izjavio da je Francuska pogođena „invazijom ekstremističkog islama“, dok je Trump ustvrdio: „Ono što se događa u Francuskoj povezano je s imigracijom.“
Trump je također pohvalio Marine Le Pen, vodeću kandidatkinju krajnje desnice na francuskim predsjedničkim izborima sljedeće godine, nazvavši je „konzervativnim glasom“.
Macron: Snimke prikazuju događaje koji se nikada nisu dogodili
Macron je naglasio da u događajima koji su tijekom vikenda potresli Francusku ne vidi „strano upletanje“. Ipak, upozorio je na širenje dezinformacija.
„Vidjeli smo snimke generirane umjetnom inteligencijom koje prikazuju prizore koji se nikada nisu dogodili u Francuskoj. Imali smo ljude koji su objašnjavali da su nas 'preplavile horde migranata i islamista', što je potpuno netočno.“
„U ovakvim trenucima vidite tko voli Francusku, a tko ne. Svi oni koji sada loše govore o nama ne vole našu zemlju“, dodao je.
Kritike zbog putovanja na Bliski istok usred krize
Macron se u dijelu francuske javnosti našao na meti kritika zbog odlaska na Bliski istok u trenutku kada zemlju potresaju neredi. Kritike je izazvalo i njegovo obraćanje naciji u nedjelju, za koje su kritičari ocijenili da nije ponudilo jasan plan izlaska iz krize.
Međutim, prije povratka u Francusku predsjednik je inzistirao na tome da situaciju drži pod kontrolom.
„Ne smije biti nikakvih znakova nervoze“, rekao je. „Ispunjavam svoju dužnost. Na svojem sam mjestu.“
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