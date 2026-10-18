Macron: "Kako Francuzi mogu učiniti nešto takvo Francuskoj?"

Abdul Saboor/REUTERS

Francuska se u nedjelju oporavlja od jednih od najnasilnijih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su prosvjedi zbog visokih cijena i stanja u javnim službama iza sebe ostavili jednog mrtvog prosvjednika, tisuće uhićenih i stotine ozlijeđenih policajaca. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obratio se naciji u izravnom televizijskom prijenosu.

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"Napadnute su javne zgrade, trgovine i gradske vijećnice, a neke su i uništene", rekao je.

"Stotine policajaca su ozlijeđene. Kada smo vidjeli te prizore, svi smo se zapitali: Što im je bilo u glavi? Kako Francuzi mogu učiniti nešto takvo Francuskoj?"

Stephanie Lecocq/REUTERS

Poručio je da "ništa ne može opravdati" nerede i počinjenu štetu, prenosi skynews.

"Večeras svi osjećamo bijes i sram. Nepodnošljivo je gledati naše gradove i njihove ulice ovako opustošene", dodao je.

Macron je poručio da će izgrednici "odgovarati za svoja djela", ali priznao opravdanost nezadovoljstva građana.

"U ovom trenutku moramo biti vrlo razumni i jasno sagledati situaciju", rekao je.

Stephanie Lecocq/REUTERS

"Postoje opravdani zahtjevi povezani s troškovima života i cijenama goriva", rekao je.

"Mnogi uzroci tih problema povezani su s ratom u Perzijskom zaljevu, u kojem Francuska nije sudjelovala. No suočavamo se s njegovim posljedicama.

Abdul Saboor/REUTERS

Dijelimo zabrinutost naših građana. Ista zabrinutost prisutna je i u mnogim drugim europskim glavnim gradovima."

Macron je najavio da će se istraga provesti "što je moguće temeljitije i brže".

Naglasio je da će oni koji su "uništavali imovinu i moraju nadoknaditi štetu odgovarati za svoja djela".

Abdul Saboor/REUTERS

Macron je svoje obraćanje zaključio osvrtom na predsjedničke izbore u Francuskoj, koji će se održati u travnju sljedeće godine.

Poručio je da se političke rasprave trebaju voditi "na javnim skupovima s političkim strankama, a ne nasiljem na ulicama".

"Naša zemlja zaslužuje dobre predsjedničke izbore. To je iznimno važno i zahtijeva osjećaj odgovornosti."

Obraćanje je završio pozivom na "smirenost i međusobno poštovanje".