Evonik
Njemački kemijski div gasi još 3.200 radnih mjesta
Njemački kemijski div Evonik objavio je u utorak da u sklopu programa restrukturiranja namjerava ugasiti još 3.200 radnih mjesta, istaknuvši "strukturnu i ekonomsku krizu" u kemijskoj industriji.
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Uprava nije navela financijske detalje o uštedama i jednokratnim troškovima u sklopu najnovijeg kruga ukidanja radnih mjesta.
Prema prethodno objavljenim planovima, do kraja 2026. godine trebalo bi se ukinuti oko 2.800 radnih mjesta.
Novi val gašenja radnih mjesta uprava namjerava provesti tako što neće zapošljavati nove radnike na upražnjenim radnim mjestima, te što će radnike slati u prijevremenu imovinu i poticati ih na odlazak, što bi trebalo obuhvatiti i 2.150 radnih mjesta u Njemačkoj.
Krajem 2025. godine grupa sa sjedištem u Essenu imala je ukupno 31.053 zaposlenih, gotovo 900 manje nego godinu dana ranije.
"Izvršni odbor, nadzorni odbor i predstavnici zaposlenika dijele uvjerenje da se kemijska industrija nalazi u strukturnoj i ekonomskoj krizi", rekao je privremeni glavni izvršni direktor Claus Rettig u izjavi nakon sastanka.
Tvrtka je planove restrukturiranja objavila u lipnju.
„Iskoristit ćemo ovu višestruku krizu za promjenu starih struktura i bolje pozicioniranje", dodao je Rettig.
Kemijska grupa također planira ugasiti poslovanje s poliesterom, koje je ostvarivalo godišnji promet od oko 150 milijuna eura .
Evonik vidi dobru priliku za rast u Aziji i Sjedinjenim Državama i trenutno ispituju ulaganja u tim regijama.
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