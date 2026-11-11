Prema zajedničkoj istrazi britanskog Guardiana i ITV Newsa, objavljenoj 10. studenoga 2026., nekoliko žena iznijelo je tvrdnje o svojim iskustvima s poznatim komičarom. Među njima su i žene koje navode da ih je Walliams počeo kontaktirati dok su još bile maloljetne. Dio sugovornica smatra da je pritom koristio svoj status poznate osobe i utjecaj koji je stekao tijekom karijere.