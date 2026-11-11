TEŠKE OPTUŽBE
Poznati dječji pisac u središtu ozbiljnog skandala: Više žena optužilo ga za uznemiravanje, on pokušao spriječiti objavu istrage
Britanski komičar, glumac i pisac dječjih knjiga David Walliams ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što je više žena iznijelo optužbe o njegovu navodnom seksualnom uznemiravanju i neprimjerenom ponašanju. Walliams odbacuje optužbe, a važno je napomeniti i da navodi iz novinarske istrage ne predstavljaju sudski utvrđene činjenice.
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Prema zajedničkoj istrazi britanskog Guardiana i ITV Newsa, objavljenoj 10. studenoga 2026., nekoliko žena iznijelo je tvrdnje o svojim iskustvima s poznatim komičarom. Među njima su i žene koje navode da ih je Walliams počeo kontaktirati dok su još bile maloljetne. Dio sugovornica smatra da je pritom koristio svoj status poznate osobe i utjecaj koji je stekao tijekom karijere.
Walliams je odbacio optužbe koje su protiv njega iznesene. Prema navodima britanskih medija, prije objave istrage pokušao je sudskim putem spriječiti njezino objavljivanje, ali u tome nije uspio. Neuspjeh takvog pravnog postupka ne znači da je sud potvrdio istinitost objavljenih optužbi.
Izdavačka kuća ranije prekinula suradnju
Walliams je, podsjetimo, jedan od poznatijih britanskih autora dječje književnosti, a široj javnosti poznat je i po humorističnoj seriji Little Britain te sudjelovanju u žiriju televizijskog natjecanja Britain's Got Talent.
I ranije se suočavao s kritikama i optužbama za neprimjereno ponašanje.
Godine 2022. javno se ispričao nakon što su procurile njegove uvredljive izjave o natjecateljima emisije Britain's Got Talent, u čijem je žiriju sudjelovao.
Krajem 2025. izdavačka kuća HarperCollins objavila je da više neće izdavati njegove nove knjige, nakon medijskih izvještaja o navodnom neprimjerenom ponašanju prema zaposlenicama. Walliams je te optužbe odbacio.
U rujnu 2026. HarperCollins je dodatno potvrdio da će postupno povući i preostala Walliamsova izdanja iz prodaje.
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