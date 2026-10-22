Clara Jimenez ZA N1
Španjolska novinarka koja je otkrila 1300 pedofila: "Prijavili smo ih TikToku, ali 99 posto računa ostalo je aktivno"
Španjolska istraživačka redakcija Maldita analizirala je stotine korisničkih računa i videozapisa na društvenim mrežama kako bi otkrili na koji način seksualni predatori iskorištavaju sadržaj kako bi došli do djece i mladih, koliko ih je teško otkriti te što platforme na kojima se sadržaj objavljuje čine kako bi ih zaštitili. O istraživanju je s našom Viktorijom Kristić razgovarala direktorica Maldite Clara Jimenez Cruz.
Jimenez objašnjava da je Maldita neprofitna organizacija koja istražuje ispunjavaju li platforme zahtjeve Digitalnog zakona o uslugama širom Europe. Analiziraju različite platforme na različite načine.
Seksualni predatori na mrežama
Na TikToku su naišli na sadržaj zlostavljanja djece ili probleme povezane s takvim sadržajem i odlučili su se pozabaviti time, pojašnjava.
"To nije političko pitanje, svi se slažu da je to loše i da se ne bi smjelo događati na platformi na kojoj maloljetnici provode najviše sati dnevno. Počeli smo primjećivati seksualizirane slike generirane umjetnom inteligencijom u prvoj istrazi, i od tada smo nastavili istraživati.
U drugoj smo pronašli više od 1.300 pedofila koji su jasno razmjenjivali sadržaj zlostavljanja koristeći TikTok kao način da pronađu jedni druge, a zatim odu na druge platforme za razmjenu", govori Jimenez otkrivajući ekskluzivno za N1 da je u tijeku i treća istraga o TikToku čiji će rezultati biti objavljeni početkom studenog.
Na pitanje koje su najuznemirujuće stvari koje su pronašli tijekom istrage TikTok sadržaja, Jimenez odgovara: "Pronašli smo da je u samo 50 videozapisa djece bilo 1.300 korisnika koji su međusobno razgovarali, govoreći da žele razmjenjivati ili kupovati materijal seksualnog zlostavljanja. Ovo nismo otkrili zato što su govorili 'Oh, ova djevojka je lijepa' ili 'Ovo je dobar video'. Izričito su koristili kod koji pedofili koriste, a koji je već godinama dobro dokumentiran, govoreći jedni drugima da žele napraviti tu razmjenu", govori Jimenez.
Dodaje i da zadatak tima nije samo pronaći pedofile na mrežama.
"Cilj je razumjeti kako TikTok ne može pronaći te osobe i što TikTok radi kad ih upozorimo da se to događa. Pokušavamo razumjeti kako TikTok provodi svoja pravila, zar ne? Prijavili smo 100 komentara od tih 1.300 pedofila TikToku i TikTok se složio s nama da su to komentari koji pokušavaju razmijeniti materijal seksualnog zlostavljanja i izbrisali su ih. Ali ono što TikTok nije učinio, nije tim korisnicima zabranio pristup platformi, što njihovi uvjeti korištenja jasno propisuju. Izbrisali su 96 posto komentara. Ali 99 posto računa je i dalje bilo aktivno i dostupno te su mogli nastaviti s takvim vrstama razmjena na TikToku", upozorava.
"Druga vrlo važna stvar u toj istrazi je da smo također dokazali da su korisnici velikog broja računa izjavilo da su mlađi od 13 godina, izričito to navodeći u svojim biografijama, videozapisima, slikama. I to smo također prijavili TikToku. Ako djeca mlađa od 13 godina ne bi trebala biti na platformi, onda bi im trebao biti zabranjen pristup, zar ne? Prijavili smo 30 računa. U 97 posto slučajeva TikTok je rekao da je u redu da ti računi ostanu na platformi. Dakle, TikTok ne samo da omogućuje i dopušta pedofilima da ostanu na platformi, već također dopušta i djeci mlađoj od 13 godina da budu na platformi. I treća stvar koju smo napravili u toj istrazi bila je dokumentirati taktike koje pedofili koriste da privuku maloljetnike, da ih pripreme i da izravno dobiju slike od maloljetnika koje mogu dodati u svoje kolekcije i zatim prodavati trećim stranama", govori Jimenez.
Alarmantna otkrića na Telegramu
Istraživanje je ekipu Maldite dovelo do Telegrama. Sav materijal koji su tamo uspjeli prikupiti poslali su španjolskoj policiji. Što su to otkrili?
"Dakle, kad smo radili ovu istragu kontaktirali smo neke od tih pedofila da bismo razumjeli što nude i da bismo bili sigurni da smo na pravom putu u istrazi. Većina tih kontakata obavljena je preko Telegrama ili Threeme, što je vrlo nišna šifrirana platforma koju uglavnom koriste kriminalci jer se na nju ne može na bilo koji način pratiti. Kad smo koristili Telegram, mnogi od njih bi nam, čim bismo samo rekli 'bok', poslali meni s različitim vrstama stvari koje možemo kupiti od materijala seksualnog zlostavljanja djece. Tako su nam poslali neke specifične videozapise ili slike tog materijala seksualnog zlostavljanja djece da bismo razumjeli da su legitimni i da zaista imaju takav sadržaj. Sve što smo dobili predali smo nacionalnoj policiji u Španjolskoj, zajedno sa svim informacijama o računima koje smo prikupili, kako bi mogli započeti vlastitu istragu", rekla je Jimenez našoj Viktoriji Kristić.
Nije mogla reći što je policija učinila s materijalom koji je dobila od istraživača.
Roditelji nesvjesni opasnosti
Na kraju razgovora, Jimenez kaže kako misli da roditelji nisu svjesni opasnosti koje djecu vrebaju na TikToku i to je jedan od glavnih problema.
"Ne mislim da su društva, a kamoli roditelji, svjesni što se događa na TikToku i čemu izlažu svoju djecu. Jer nije samo problem ako vaše desetogodišnje dijete ima TikTok kanal i objavljuje videozapise sebe, problem smo i mi odrasli koji objavljujemo slike svoje djece na vlastitim računima, a koje pedofili prikupljaju. Jedan od, mislim, najsnažnijih ili najjasnijih podataka koji to pokazuju jest da, na primjer, u Španjolskoj, 70 posto materijala koji se prikuplja kad pronađu pedofila su obične slike djece, poput onih koje mi sami objavljujemo na svojim društvenim mrežama", upozorava Jimenez na kraju.
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