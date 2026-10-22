Španjolska novinarka koja je otkrila 1300 pedofila: "Prijavili smo ih TikToku, ali 99 posto računa ostalo je aktivno"

"Druga vrlo važna stvar u toj istrazi je da smo također dokazali da su korisnici velikog broja računa izjavilo da su mlađi od 13 godina, izričito to navodeći u svojim biografijama, videozapisima, slikama. I to smo također prijavili TikToku. Ako djeca mlađa od 13 godina ne bi trebala biti na platformi, onda bi im trebao biti zabranjen pristup, zar ne? Prijavili smo 30 računa. U 97 posto slučajeva TikTok je rekao da je u redu da ti računi ostanu na platformi. Dakle, TikTok ne samo da omogućuje i dopušta pedofilima da ostanu na platformi, već također dopušta i djeci mlađoj od 13 godina da budu na platformi. I treća stvar koju smo napravili u toj istrazi bila je dokumentirati taktike koje pedofili koriste da privuku maloljetnike, da ih pripreme i da izravno dobiju slike od maloljetnika koje mogu dodati u svoje kolekcije i zatim prodavati trećim stranama", govori Jimenez.