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SUMMIT APEC-A

Hoće li se Trump u Kini sastati s Kim Jong Unom? Svijet iščekuje iznenađenje

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Hina
|
16. stu. 2026. 18:02
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REUTERS
Kevin Lamarque/REUTERS

Donald Trump izjavio je u ponedjeljak, neposredno prije polijetanja za Aziju, da bi se u Kini mogao sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom, uz susrete sa svojim ruskim i kineskim kolegama, Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom.

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"Bit ćemo s predsjednikom Xijem (...), sastat ćemo se i s predsjednikom Putinom, a mogli bismo se sastati i s Kim Jong Unom”, izjavio je novinarima iz Bijele kuće.

Na pitanje gdje bi se mogao održati taj iznenadni sastanak sa sjevernokorejskim vođom, američki je predsjednik rekao da bi on "mogao doći” u Kinu, ali da "to ovisi o predsjedniku Xiju”.

Svi čekaju samit APEC-a

Donald Trump putuje u Manilu, gdje će najprije sudjelovati na samitu zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), prije odlaska u Shenzhen, u Kini, na samit APEC-a, koji okuplja 21 zemlju azijsko-pacifičke regije.

Na marginama tog skupa trebao bi se sastati s kineskim i ruskim predsjednikom na dosad neviđenom trilateralnom samitu.

Prema navodima Bijele kuće, sastanak trojice čelnika trebao bi omogućiti raspravu o širenju nuklearnog oružja te o ratu na Bliskom istoku koji je počeo u veljači izraelsko-američkim bombardiranjem Irana.

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Teme
apec donald trump kim jong un kina rusija sad sjeverna koreja vladimir putin xi jinping

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