Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je od početka prosvjeda uhićeno 6100 ljudi, od kojih su velika većina maloljetnici. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je protiv više od 1800 osoba pokrenut kazneni postupak, među kojima su 1483 maloljetnika, ne navodeći za koja ih se kaznena djela tereti.