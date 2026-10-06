TRAŽE VEĆA PRAVA
FOTO, VIDEO / Masovni prosvjedi učenika Francuskoj: Na ulicama više od 100.000 ljudi, počeli su i neredi
Učenici, nastavnici i roditelji su izašli na ulice gradova diljem Francuske, dok su prosvjednici blokirali stotine škola. Organizatori govore da se okupilo oko 260.000 ljudi, službene procjene su na brojci od oko 100.000.
Riječ je o dosad najvećem danu prosvjeda u valu nezadovoljstva kojim se od vlade traži rješavanje problema manjka zaposlenih i dotrajalih školskih zgrada.
U Marseilleu, Nantesu i Lyonu ulični prosvjedi počeli su mirno sredinom prijepodneva, dok se najveći skup očekuje poslijepodne u Parizu. Ipak, oko podneva su izbili prvi neredi. Prema policiji se u Strasbourgu i drugim gradovima bacalo petarde i razne druge predmete, a bilo je i direktnih obračuna.
U Lyonu su blokirane prometnice i zabilježeno je nekoliko manjih požara na ulicama. Zasad nije došlo do eskalacije. No, primjerice, u Rennesu policija ima dozvolu koristiti vodene topove ako situacija izmakne kontroli, prenosi Reuters.
Mladi prosvjednici podizali su dimne baklje i transparente s porukama "Ispod naših školskih knjiga krije se bijes" i "Gdje su političari? Znaju li uopće da postojimo?"
Prosvjed je uslijedio nakon dva tjedna demonstracija koje su počele u siromašnijim pariškim predgrađima, a potom su se proširile diljem zemlje. Vlada je odgovorila angažiranjem interventne policije, tvrdeći da se prosvjedni pokret u međuvremenu pretvorio u urbano nasilje.
U sukobima srednjoškolaca i interventne policije na sjeveru Francuske u ponedjeljak je jednom tinejdžeru raznesena šaka. Regionalni list La Voix du Nord izvijestio je da je 15-godišnjak ostao bez šake i dijela podlaktice nakon što je podignuo policijsku granatu za rastjerivanje prosvjednika.
François-Xavier Lauch, prefekt odjela Pas-de-Calais, nije želio komentirati točne okolnosti incidenta, navodeći da je između 200 i 250 prosvjednika bacalo predmete na policiju.
Sindikat srednjoškolaca objavio je da je blokirano ili će tijekom dana biti zatvoreno 1800 srednjih škola. Pojedine lokalne obrazovne vlasti pokušale su nastavu prebaciti na internet. Ministarstvo obrazovanja nije odmah objavilo službene podatke.
"Kada je odgovor nasilje, to znači da demokracija više ne funkcionira", rekao je Hugo Vetzel, maturant iz Strasbourga koji trenutačno pohađa pripreme za prijemne ispite za najprestižnija francuska sveučilišta.
"Postoji ogroman jaz između elita i nas."
Premijer obećao odgovor
Premijer Sébastien Lecornu naložio je ministrima da se pozabave glavnim zahtjevima učenika. Među njima su osiguravanje zamjena za odsutne nastavnike, preispitivanje školskog dana koji traje od 8 do 18 sati te zahtjev za duljim stankama za ručak.
Vlada će razmotriti i potrebne popravke dotrajalih školskih zgrada, rekao je Lecornu, koji je od ministara zatražio da prve prijedloge dostave do kraja listopada.
Međutim, pronalaženje dodatnog novca bit će teško.
Prosvjedi su dodatno povećali pritisak na vladu koja pokušava smanjiti rastući proračunski deficit. Zabrinutost ulagača zbog sve većeg francuskog duga, slabog gospodarskog rasta i nevoljkosti vlasti da ograniče potrošnju dovela je do rasta prinosa na državne obveznice. Prinos na francuske desetogodišnje obveznice prošlog je tjedna nakratko dosegnuo najvišu razinu u posljednje 24 godine, premašivši pet posto.
Rast troškova francuskog zaduživanja počeo se prelijevati i na šire europodručje, a pad vrijednosti eura posljednji je znak upozorenja za donositelje odluka. Ministar financija Roland Lescure rekao je da nema potrebe za intervencijom Europske središnje banke.
Marine Le Pen, krajnje desna euroskeptična populistica koja vodi u predsjedničkoj utrci uoči izbora sljedećeg proljeća, predstavila je planove za znatno smanjenje javne potrošnje u slučaju izborne pobjede, nastojeći ojačati svoj kredibilitet u području javnih financija dok se kriza na tržištu obveznica produbljuje.
Tisuće uhićenih
Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je od početka prosvjeda uhićeno 6100 ljudi, od kojih su velika većina maloljetnici. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je protiv više od 1800 osoba pokrenut kazneni postupak, među kojima su 1483 maloljetnika, ne navodeći za koja ih se kaznena djela tereti.
Prema podacima iz Lecornuova ureda, u sukobima je ozlijeđeno najmanje 715 policajaca i 215 tinejdžera.
Šest mjeseci prije izbora na kojima će se birati Macronov nasljednik, njegova vlada i stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen optužili su zastupnike i gradonačelnike krajnje lijeve Nepokorene Francuske (LFI) da potiču prosvjede. LFI odbacuje te optužbe.
Bally Bagayoko, gradonačelnik Saint-Denisa iz LFI-ja, siromašnijeg pariškog predgrađa, rekao je da se protivi nasilju, ali da stoji uz učenike koji prosvjeduju.
"Ostajem pri tome da sam na strani svojih stanovnika, a srednjoškolci su moji stanovnici", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare