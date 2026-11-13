OPASNA RUTA
Iran tvrdi da je tanker s plinom naletio na minu u Hormuškom tjesnacu
Iranska mornarica Revolucionarne garde priopćila je da je tanker koji je prevozio ukapljeni prirodni plin u petak naletio na pomorsku minu i pretrpio eksploziju u Hormuškom tjesnacu, ploveći, kako tvrde, „neovlaštenom i opasnom rutom”, izvijestili su državni mediji.
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Zasad nisu dostupni podaci o tankeru.
Iranski mediji izvijestili su u četvrtak da su četiri naftna tankera pogođena eksplozijama u tom za svjetski pomorski promet ključnom prolazu. Dodali su da su brodovi ignorirali upozorenja i ušli u područja koja Iran smatra zabranjenima.
Napadi na tankere u tjesnacu i dalje se nastavljaju, unatoč oporavku pomorskog prometa i očekivanjima smirivanja sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, što se odrazilo i na pad cijena nafte.
Prema podacima vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku, u prvih deset dana studenoga pogođeno je najmanje deset brodova, nakon 37 napada u listopadu, što je najveći mjesečni broj napada od početka sukoba krajem veljače.
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