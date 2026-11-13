Poznat je i slučaj Kineskinje američkog podrijetla Katrine Leung, koju je FBI plaćao za prikupljanje informacija o Kini. Međutim, ona je zapravo radila kao dvostruka agentica i povjerljive podatke prosljeđivala Pekingu. Istodobno je bila u ljubavnim vezama s dvojicom agenata FBI-ja, među kojima je bio i njezin dugogodišnji kontakt. Uhićena je 2003. godine.