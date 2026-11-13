važno priznanje
Proglašena najbolja turistička destinacija za 2027. godinu
Indija, koju je časopis Travel + Leisure proglasio destinacijom godine za 2027., pridružila se tako prethodnim dobitnicima ovog priznanja, među kojima su Brazil, Tajland i Kostarika.
Oglas
Nekoć važna postaja na popularnoj hipijevskoj ruti, Indija je već desetljećima jedno od značajnih svjetskih turističkih odredišta. Posjetitelje privlači bogatim životinjskim svijetom, tradicionalnim praksama usmjerenima na zdravlje i dobrobit te znamenitostima poput veličanstvenog Taj Mahala.
Međutim, posljednjih godina broj stranih turista bilježi pad. Tijekom 2025. godine Indiju je posjetilo 9,15 milijuna stranih turista, što je osam posto manje u odnosu na rekordnih 10,93 milijuna iz 2019. godine.
Indija se nada preokrenuti taj trend te si je postavila ambiciozan cilj – do 2047. godine, kada će obilježiti stotu obljetnicu neovisnosti, želi privlačiti čak 100 milijuna turista godišnje. Proglašenje destinacijom godine za 2027. prema izboru časopisa Travel + Leisure zasigurno bi moglo pridonijeti ostvarenju tog cilja, prenosi Euronews.
Ovo priznanje dodjeljuje se svake godine od 2014., a među nedavnim dobitnicima bili su Brazil 2026., Tajland 2025. i Kostarika 2024. godine.
Glavna urednica časopisa Travel + Leisure Jacqui Gifford, pišući o ovoj južnoazijskoj zemlji, istaknula je svoju posebnu povezanost s Indijom.
"Neke destinacije dirnu nas u srce više od drugih. Za mene je jedno od takvih mjesta Indija.
Prvi put posjetila sam je kada sam imala tri godine i ostala očarana bojama, mekanim naan kruhom s maslacem, finom svilom sarija, prometnim kaosom i toplinom koja se osjeća u svakom razgovoru. Ta vam se zemlja jednostavno uvuče pod kožu”, napisala je Gifford.
Koja mjesta posjetiti u Indiji?
Indija se prostire na približno 3,29 milijuna četvornih kilometara, a podijeljena je na 28 saveznih država i osam saveznih teritorija. Zbog njezine veličine i raznolikosti nije jednostavno odlučiti odakle započeti putovanje.
Ako ste ljubitelj gradskih putovanja, Travel + Leisure preporučuje Udaipur, poznat i kao indijska „Venecija Istoka”.
Grad je okružen sa sedam jezera, a posjetitelji mogu istražiti znamenitosti poput Gradske palače i Monsunske palače. Moguće je čak i odsjesti u pravoj palači – hotel Taj Lake Palace redovito se nalazi na popisima najboljih hotela na svijetu.
Druga je mogućnost posjet New Delhiju, gdje se nalaze znamenitosti poput minareta Qutb Minar i Humajunove grobnice. Glavni grad može poslužiti i kao polazišna točka za putovanje prema Agri, gdje se nalazi slavni Taj Mahal.
Na popisu preporučenih destinacija našao se i arhipelag Lakshadweep, skupina otoka od kojih je samo nekoliko svake godine otvoreno turistima.
Tu je i savezna država Madhya Pradesh, poznata po najvećoj populaciji tigrova u Indiji i spektakularnim hramovima, kao i regija Chettinad, koja se ističe svojim prepoznatljivim arhitektonskim stilom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas